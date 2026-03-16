Funcționari ANAF, prinși în situații de incompatibilitate. Au reprezentat firme private pe care trebuiau să le verifice

Funcționari ANAF, prinși în situații de incompatibilitate. Au reprezentat firme private pe care trebuiau să le verifice
Sursă: Adi Iacob / StartupCafe.ro

ANAF anunță că a identificat cinci funcţionari din cadrul Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Iași aflați în situații de incompatibilitate, după ce a constatat că aceștia dețineau certificate digitale calificate pe care le foloseau pentru a reprezenta interesele unor firme private, în timp ce își exercitau atribuțiile de serviciu în cadrul instituției.

Fiscul prezicează că, potrivit legii, un funcţionar public nu poate fi, în acelaşi timp, mandatar sau reprezentant al unei persoane juridice în legătură cu funcţia sa.

„Cei cinci angajaţi nu au respectat aceste prevederi, fiind implicaţi în proceduri de administrare fiscală pentru contribuabili pe care îi reprezentau. Având în vedere gravitatea situaţiei, ANAF va sesiza Agenţia Naţională de Integritate (ANI)”, conform ANAF.

Fiscul precizează că „verificările interne vor fi intensificate”, pentru a preveni pe viitor astfel de situaţii.

Uniunea Europeana_computer

Comunitatea startup-urilor europene, dezamăgită de propunerea de firmă pan-europeană EU Inc., în forma în care a apărut în presă

Cauza de nepedepsire a evaziunii fiscale: Ce este și de ce trebuie să țină cont antreprenorii

Tutorial Declaratia Unica 2026 - Cosmin Dumitrascu

VIDEO. Declarația Unică 2026: TUTORIAL de completare pentru PFA, activități independente, chirii, crypto, investiții. Atenție la termenul ANAF pentru bonificație

Registrul Comerțului-Oficiul Oradea

Întârzieri înregistrarea firmelor și PFA, din cauza lipsei de personal de la Registrul Comerțului

GDPR 2026: O firmă a primit avertisment de la ANSPDCP după ce a vrut să introducă în sediile sale un sistem de recunoaștere facială pentru angajați

alimentare_camion_motorina

Firmele românești de transport ar putea beneficia de compensarea scumpirii motorinei până la finalul anului 2026 – 650 milioane lei