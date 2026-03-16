Funcționari ANAF, prinși în situații de incompatibilitate. Au reprezentat firme private pe care trebuiau să le verifice

ANAF anunță că a identificat cinci funcţionari din cadrul Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Iași aflați în situații de incompatibilitate, după ce a constatat că aceștia dețineau certificate digitale calificate pe care le foloseau pentru a reprezenta interesele unor firme private, în timp ce își exercitau atribuțiile de serviciu în cadrul instituției.

Fiscul prezicează că, potrivit legii, un funcţionar public nu poate fi, în acelaşi timp, mandatar sau reprezentant al unei persoane juridice în legătură cu funcţia sa.

„Cei cinci angajaţi nu au respectat aceste prevederi, fiind implicaţi în proceduri de administrare fiscală pentru contribuabili pe care îi reprezentau. Având în vedere gravitatea situaţiei, ANAF va sesiza Agenţia Naţională de Integritate (ANI)”, conform ANAF.

Fiscul precizează că „verificările interne vor fi intensificate”, pentru a preveni pe viitor astfel de situaţii.