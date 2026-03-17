Afacerile cu bijuterii, luate la control de ANAF. Amenzi de mii de EUR și aproape 33 de kilograme de aur și argint confiscate

Antifrauda ANAF a dat amenzi de aproape 4.000 EUR în urma unor controale la firme din municipiul Bacău, care activează în domeniul comerțului cu bijuterii, anunță Fiscul marți.

În urma controalelor, inspectorii antifraudă au confiscat 23,16 kilograme de aur și 9,51 kilograme de argint, în valoare totală de aproximativ 12,56 milioane lei (peste 2,46 milioane EUR).

„Acțiunile de control au fost inițiate în baza analizelor de risc fiscal și au vizat verificarea respectării legislației specifice privind evidența, proveniența și comercializarea bunurilor din metale prețioase. Verificările au fost extinse și la o altă societate aflată în legătură cu operatorul economic inițial controlat, în urma constatării unor deficiențe similare”, precizează ANAF.

În urma controalelor efectuate, inspectorii ANAF Antifraudă au identificat nereguli semnificative, constând în evidența deficitară a stocurilor, precum și lipsa documentelor justificative privind proveniența unor cantități importante de bunuri comercializate.

În consecință, au fost dispuse măsuri de confiscare pentru:

6.560 de piese din aur, în valoare de aproximativ 12,24 milioane lei

1.989 de piese din argint, în valoare de aproximativ 323.000 lei

Totodată, inspectorii antifraudă au aplicat sancțiuni contravenționale în cuantum de 20.000 lei (circa 4.000 EUR).

Fiscul precizează că acțiunile de verificare vor continua și le reamintește firmelor că

trebuie să respecte prevederile legale privind evidența și trasabilitatea bunurilor din metale prețioase.