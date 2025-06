SAF-T 2025: Termenele pentru depunerea Declarației D406 de către firmele mici – clarificări ANAF

ANAF Cluj-Napoca a clarificat, printr-un comunicat de presă, care sunt termenele pentru depunerea Declarației informative SAF-T (D406) de către firmele încadrate în categoria contribuabililor mici.

Obligația de depunere a Declarației informative SAF-T (D406) a început de la data de 1 ianuarie 2025 și pentru contribuabilii mici.

Declaraţia informativă D406 se transmite în format electronic, data-limită de transmitere fiind:

Contribuabilii/Plătitorii beneficiază, conform ANAF Cluj-Napoca, de o perioadă de graţie de:

Perioada de graţie se calculează pornind de la ultima zi a perioadei de raportare pentru care aceasta se acordă, când obligaţia de transmitere devine efectivă pentru respectivul contribuabil.

Astfel:

Declaraţia informativă D406 se depune doar online, în format electronic, prin intermediul serviciului public digital „Servicii online - Depunere declaraţii“ al ANAF sau prin intermediul site-ului www.e-guvernare.ro, serviciul „Depunere declaraţii ANAF“.

SAF-T vine de la „Standard Audit File for Tax” - fişierul standard de control fiscal. Prin această nouă obligație declarativă, respectiv D406, se face schimbul electronic de date contabile dintre firmă și ANAF, în baza unui standard internațional.

Obligația de raportare SAF-T (D406) a fost introdusă în 2022, în România, fiind vizați mai întâi contribuabilii mari. În 2023, sistemul de raportare a devenit obligatoriu și pentru contribuabilii mijlocii, iar din 2025 și pentru firmele mici.

Raportarea SAF-T se face lunar, pentru contribuabilii cu perioadă fiscală lunară pentru TVA, și trimestrial, pentru contribuabilii cu perioadă fiscală trimestrială sau anuală pentru TVA.

Amintim că amenzile pentru firmele care nu depun Declarația 406 (SAF-T) la termen sunt între 1.000 – 5.000 lei, iar cele care o depun cu erori riscă amenzi de câte 500-1.500 lei.

„O firmă mică se poate trezi cu 5 X 12 amenzi, adică 60.000 de lei într-un an. Atenție, inclusiv firmele fără activitate, nu există o excepție la companii. Și întreprinderile străine care sunt înregistrate cu cod TVA în România trebuie să depună SAF-T, deci orice societate care chiar dacă nu are activitate, are obligația de a depune SAF-T. Orice SRL, are sau nu are activitate, trebuie să depună SAF T, risc de amendă în plus”, a avertizat contabilul Horațiu Hagiu de la compania de consultanță Weex Global.