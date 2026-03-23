Sacha Michaud, cofondator Glovo, așteptat la Startup Moldova Summit 2026

Antreprenorul Sacha Michaud, cofondator al platformei europene de livrări Glovo, este așteptat la Startup Moldova Summit 2026, evenimentul emblematic al Republicii Moldova dedicat startup-urilor, tehnologiei și inovației, programat în luna aprilie, la Chișinău, au transmis, luni, organizatorii, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Ajuns la a șasea ediție, summit-ul va avea loc pe 22 aprilie 2026, la Arena Chișinău, sub tema "Născut în Moldova. Construit pentru lume", potrivit Fundației Startup Moldova, care organizează evenimentul.

Ediția din 2026 se anunță a fi cea mai ambițioasă de până acum, așteptând peste 2.000 de participanți, 150 de startup-uri, 60 de speakeri și peste 50 de investitori activi.

Summitul va include speakeri internaționali din companii tehnologice de top și rețele de investiții, printre care Sacha Michaud (Glovo), Bill Reichert (Pegasus Tech Ventures), Jaïr Halevi (Miro), Vasile Tofan (Horizon Capital), Guillermo Sohnlein (Humans2Venus), Massimo Caterino (Microsoft), Laurent Koerge (Bolt).

Evenimentul este conceput pentru a conecta ideile cu capitalul, ambiția cu expertiza și fondatorii locali cu piețele internaționale, consolidând integrarea tot mai mare a Moldovei în ecosistemul global al startup-urilor.

Moldova găzduiește acum peste 300 de startup-uri tehnologice, femeile reprezentând 30% dintre cofondatori. Numai în 2025, startup-urile au generat venituri de peste 43 de milioane de dolari și au creat peste 1.200 de locuri de muncă. De asemenea, au atras finanțare de 16,3 milioane de dolari – dublu față de anul precedent – aducând investițiile totale atrase de startup-urile moldovenești la 60,7 milioane de dolari.

Anul 2025 a marcat două exit-uri majore - Planable și Parkopedia - „un semnal clar că ecosistemul intră într-o nouă etapă a maturității”, conform organizatorilor.

„În ultimii ani, am asistat la o schimbare clară de la potențial la performanță. Pe măsură ce Republica Moldova avansează spre aderarea la UE, ecosistemul startup-urilor este consolidat prin mecanisme de sprijin țintite și un acces îmbunătățit la capital: de la lansarea unui Fond de Fonduri care atrage investiții în startup-uri și companii cu creștere rapidă, la noi programe de granturi de co-matching și dezvoltarea Parcului HiTech Moldova ca punte între mediul academic, startup-uri și companii”, a spus Olga Melniciuc, CEO al Fundației Startup Moldova.

„Startup Moldova servește ca o poartă către ecosistemul startup-urilor din Moldova, conectând fondatorii cu capital, expertiză, piețe internaționale și factori de decizie pentru a ajuta la construirea unei economii mai competitive, conduse de inovație”.

Ediția Startup Moldova Summit 2026 își propune să transmită următorul mesaj: „Companii competitive la nivel global, cu rădăcini regionale, sunt construite în Republica Moldova”.

