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Romgaz preia combinatul chimic Azomureș 

Azomures
Azomures Sursă: © Alpar Benedek | Dreamstime.com
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Compania energetică de stat Romgaz preia combinatul chimic Azonureș, salvând inclusiv producția sa de îngrășăminte, un interes major pentru fermierii din România. 

Romgaz a anunțat, luni, la Bursa de Valori București, că a finalizat tranzacția având ca obiect achiziția activelor care concură la activitatea de producție a combinatului de la Târgu Mureș, precum și preluarea contractelor și transferul salariaților necesari activității preluate.

Afectat puternic de creșterea prețului gazelor naturale, mai ales în contextul războiului din Ucraina, dar și a conflictului dintre Iran și SUA și Israel, combinatul chimic Azomureș risca să nu mai poată funcționa. Producătorul național de gaze naturale, Romgaz, încearcă acum, prin preluarea Romgaz, să salveze activitatea de producție de îngrășăminte pentru agricultură.

Tranzacția este realizată în baza acordului privind transferul de activitate (Transfer of Business Agreement – „TBA”), semnat la data de 29 mai 2026 între ROMGAZ, în calitate de cumpărător, și AZOMUREȘ, în calitate de vânzător.

Finalizarea Tranzacției are loc ca urmare a îndeplinirii condițiilor suspensive prevăzute contractual, respectiv aprobarea tranzacției de către Adunarea Generală a Acționarilor ROMGAZ, obținerea deciziei necondiționate a Consiliului Concurenței prin care este aprobată tranzacția și a aprobării necondiționate a Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe confirmate prin Ordinul de autorizare emis de Cancelaria Prim-Ministrului.

Ultima condiție suspensivă necesară finalizării tranzacției a fost îndeplinită la data de 28 august 2026. Data finalizării tranzacției este 1 septembrie 2026.

Prin finalizarea Tranzacției, ROMGAZ preia, începând cu 1 septembrie 2026, activele care concură la activitatea de producție a AZOMUREȘ, precum și contractele și salariații necesari activității transferate. Tranzacția vizează preluarea activității de producție a îngrășămintelor chimice și a produselor industriale conexe ca ansamblu economic funcțional, ROMGAZ urmărind reluarea și continuarea activității de producție a combinatului.

„Ca urmare a finalizării Tranzacției, ROMGAZ realizează un pas important în diversificarea activității și integrarea pe verticală, creând premisele pentru valorificarea gazelor naturale în activități industriale cu valoare adăugată și pentru reluarea activității de producție a combinatului”, a precizat compania cumpărătoare. 

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