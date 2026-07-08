România, dată în judecată de Comisia Europeană, în urma reclamațiilor unor farmacii

Comisia Europeană a decis miercuri să dea în judecată România la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) sub acuzația că țara noastră nu s-a asigurat că CNAS (Casa Națională de Asigurări de Sănătate) efectuează plățile către farmacii în termenele legale prevăzute o directivă UE.

În aprilie 2024, în urma plângerilor primite din partea unor asociații ale farmaciilor care reprezintă peste 500 de farmacii independente, Comisia Europeană a declanșat această procedură de infringement împotriva României.

Potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, Comisia Europeană consideră că, în România, întârzierea efectuării plăților datorate operatorilor de farmacii este „atât sistemică, cât și persistentă”.

În temeiul articolului 4 alineatul (4) litera (b) din Directiva privind întârzierea în efectuarea plăților (Directiva 2011/7/UE), entitățile publice care furnizează îngrijiri medicale trebuie să deconteze tranzacțiile comerciale în termen de maximum 60 de zile calendaristice.

CNAS a depășit în mod constant acest termen la efectuarea plăților către farmaciile care furnizează medicamente pacienților - acuză Comisia Europeană.

„Întrucât nu s-a asigurat că CNAS efectuează plățile către operatorii de farmacii în termenul prevăzut, România și-a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul directivei” - susține executivul european.

În fazele de început ale procedurii de infringement, în aprilie 2024, Comisia a trimis României o scrisoare de punere în întârziere, urmată de un aviz motivat în februarie 2025 și de un aviz motivat suplimentar în ianuarie 2026. Comisia consideră că „eforturile depuse de autorități au fost, până în prezent, insuficiente”.

Prin urmare, Comisia trimite România în fața CJUE.

Întârzierile în efectuarea plăților slăbesc lanțurile de aprovizionare, împiedică creșterea și competitivitatea întreprinderilor și le afectează capacitatea de a inova și de a se dezvolta.

Întrucât întârzierile în efectuarea plăților constituie un obstacol major în calea competitivității pieței unice, decizia face parte din eforturile Comisiei de asigurare a respectării legislației, menite să elimine barierele de pe piața unică în 11 domenii prioritare, după cum s-a anunțat în comunicarea intitulată „Un cadru de reglementare al UE mai simplu, mai clar și mai bine aplicat”.

În mod similar, în Raportul său anual pentru 2026 privind competitivitatea pieței unice, Comisia și-a anunțat intenția de a acorda prioritate asigurării respectării legislației împotriva întârzierilor în efectuarea plăților de către autoritățile publice.

Executivul comunitar susține că este proactiv și că urmărește astfel „să asigure faptul că toate întreprinderile, în special IMM-urile, care reprezintă 99% din întreprinderile europene, primesc plățile la timp, astfel încât să poată menține fluxuri de numerar sănătoase și să poată investi cu încredere în viitorul lor”.

În România, rambursarea medicamentelor face parte din sistemul public de sănătate, care funcționează în cadrul CNAS. Farmaciile joacă un rol esențial în acest sistem. Ele achiziționează medicamente de la producători și distribuitori pe propria cheltuială, apoi le distribuie pacienților în cadrul sistemului public național de asigurări de sănătate. Ulterior, CNAS le rambursează farmaciilor medicamentele eliberate. De fapt, farmaciile finanțează în prealabil aprovizionarea cu medicamente, asigurându-se, în același timp, că pacienții au acces în timp util la tratamentele de care au nevoie.

Farmaciile din România sunt plătite, în medie, cu 62-79 de zile după termenul de 60 de zile, conform celor mai recente informații furnizate de autoritățile române, citate de CE.