Roblox, ChatGPT (OpenAI) și Reddit, desemnate drept platforme online foarte mari în temeiul Regulamentului european privind serviciile digitale (DSA)

Comisia Europeană a desemnat ChatGPT drept motor de căutare online foarte mare (VLOSE), precum și Reddit și Roblox drept platforme online foarte mari (VLOP), în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale (DSA).

Serviciile amintite au declarat că ajung la cel puțin 45 de milioane de utilizatori lunari medii din UE și, prin urmare, ating pragul pentru desemnare, potrivit unui comunicat al Comisiei.

Platformele au termen acum până la sfârșitul lunii decembrie 2026 să respecte obligațiile suplimentare prevăzute în DSA privind platformele online foarte mari și motoarele de căutare online foarte mari, cum ar fi evaluarea și atenuarea riscurilor sistemice care decurg din sistemele lor de servicii și algoritmice legate de diseminarea conținutului ilegal, efectele negative asupra minorilor, bunăstarea fizică și mentală a utilizatorilor, drepturile fundamentale, procesele electorale și securitatea publică.

Comisia dobândește, astfel, și competențe de investigare pentru a evalua funcționalitățile din spatele acestor servicii și, după caz, orice sistem conex, având competența de a supraveghea respectarea Regulamentului european, în cooperare cu Coimisiún na Meán pentru ChatGPT și Reddit și cu Autoritatea pentru Consumatori și Piețe (ACM) pentru Roblox. Aceste entități servesc drept coordonatori ai serviciilor digitale pentru Irlanda și, respectiv, pentru Olanda, unde sunt stabilite serviciile desemnate.

Roblox, ChatGPT și Reddit deja făceau obiectul obligațiilor generale aplicabile platformelor online și motoarelor de căutare, conform DSA.

ChatGPT este un sistem de inteligență artificială (AI) care poate interacționa și răspunde solicitărilor și interogărilor utilizatorilor, inclusiv prin căutarea pe web. Prin urmare, ChatGPT este un serviciu hibrid care se califică drept motor de căutare online.

Reddit este o platformă bazată pe discuții care permite utilizatorilor să creeze, să partajeze și să interacționeze cu conținutul în cadrul comunităților tematice. Roblox este o platformă captivantă de jocuri și creație care permite utilizatorilor să creeze, să publice și să joace jocuri dezvoltate de alți utilizatori. Întrucât aceste servicii le permit utilizatorilor să disemineze conținuturi ale terților către public, ele se califică drept platforme online în temeiul Regulamentului.

Actul legislativ își propune ca utilizatorii din statele membre UE, inclusiv România, să fie „mai bine protejați împotriva bunurilor și a conținutului ilegal și să li se respecte drepturile pe platformele online unde se conectează cu alți utilizatori, fac schimb de informații sau cumpără produse”.