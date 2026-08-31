IMM-urile românești și instituțiile publice vor putea beneficia gratuit de servicii de digitalizare prin noua etapă TEDIHT

TEDIHT 2.0, centrul de inovare digitală din Transilvania, va oferi IMM-urilor și organizațiilor publice din România acces gratuit la servicii, expertiză și un ecosistem puternic de inovare, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

187 de companii și instituții publice din România vor primi, în următorii 3 ani, sprijin gratuit pentru a se digitaliza și a începe să folosească inteligența artificială, precum și alte tehnologii digitale.

Organizațiile interesate — IMM-uri, întreprinderi cu capitalizare medie și instituții publice — sunt invitate să urmărească detalii despre deschiderea apelului, despre servicii precum și despre modalitatea de aplicare AICI sau la tediht@transilvaniait.ro.

The European Digital Innovation Hub in Transilvania (TEDIHT) vine cu soluții gândite pentru a face accesul la sprijin mult mai simplu și mai apropiat de nevoile reale ale organizațiilor. Prima soluție ține de modul de accesare a serviciilor: selecția rămâne permanent deschisă, iar companiile și organizațiile publice pot aplica exact atunci când apare nevoia de digitalizare și când sunt pregătite să înceapă procesul.

În același timp, TEDIHT 2.0 deschide un punct unic de informare despre inteligența artificială, un spațiu de dialog și orientare pentru cei care vor să înțeleagă mai bine ce schimbări poate aduce inteligența artificială pentru organizația lor și cum o pot folosi.

„Prima etapă a TEDIHT ne-a demonstrat că modelul EDIH poate genera schimbări concrete. Peste 100 de organizații au avut acces la infrastructură, expertiză și servicii care le-au ajutat să parcurgă un proces real de transformare digitală, iar rezultatele se văd astăzi în competențele dezvoltate, în investițiile pregătite și în noile colaborări create. Cu TEDIHT 2.0 construim mai departe pe această experiență și aducem inteligența artificială mult mai aproape de companii și instituții. Prin apelul permanent deschis și punctul de informare la dispoziția publicului larg vrem să eliminăm cât mai multe dintre barierele de început: nu trebuie să aștepți momentul potrivit și nici să vii cu toate răspunsurile pregătite. Poți veni cu o nevoie, cu o întrebare sau chiar doar cu dorința de a înțelege ce oportunități există, iar de acolo construim împreună parcursul potrivit”, declară Bianca Muntean, manager Transilvania IT Cluster și coordonator TEDIHT.

Cum și ce servicii gratuite pot obține beneficiarii?

TEDIHT 2.0 a obținut o finanțare de 29.214.837,77 lei prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021–2027, pentru a sprijini companiile să adopte și să înțeleagă digitalizarea. Pentru aceștia, procesul începe cu o discuție și o evaluare: unde se află organizația acum și ce i-ar ajuta cel mai mult, realist, în următoarea perioadă. De acolo, experții TEDIHT construiesc împreună cu fiecare beneficiar un plan. O companie sau o instituție publică poate, prin serviciile TEDIHT să obțină:

Testarea soluțiilor : O soluție digitală sau un instrument bazat pe AI poate fi testat în laboratoarele partenerilor înainte de a se face investiția propriu-zisă;

: O soluție digitală sau un instrument bazat pe AI poate fi testat în laboratoarele partenerilor înainte de a se face investiția propriu-zisă; Pregătirea oamenilor : Cursuri, formare practică și mentorat, astfel încât tehnologia adoptată să fie folosită;

: Cursuri, formare practică și mentorat, astfel încât tehnologia adoptată să fie folosită; Sprijin pentru găsirea resurselor pentru investiții : prin sprijin în definirea priorităților de digitalizare, formularea unor propuneri de investiții, pregătirea internă a organizației și orientarea către mecanisme de finanțare relevante, publice sau private;

: prin sprijin în definirea priorităților de digitalizare, formularea unor propuneri de investiții, pregătirea internă a organizației și orientarea către mecanisme de finanțare relevante, publice sau private; Oamenii potriviți : Conectare cu furnizori de tehnologie și parteneri de business, plus acces la rețele și infrastructuri europene de inteligență artificială;

: Conectare cu furnizori de tehnologie și parteneri de business, plus acces la rețele și infrastructuri europene de inteligență artificială; Conformitate și cunoașterea legislației: prin sprijin dedicat pentru alinierea soluțiilor de inteligență artificială la cerințele de reglementare europene.

Cu o istorie de 9 ani, centrul de inovare digitală a mai obținut o finanțare pentru perioada 2022-2026. Au fost sprijinite în acest proces 103 organizații, dintre care 36 din sectorul public. 37 dintre ele au ajuns să testeze și să valideze soluții digitale în laboratoare. Au fost livrate 160 de servicii de formare și mentorat, iar peste 200 de angajați din instituții publice au obținut certificări de competențe digitale recunoscute la nivel național.

De asemenea, primii beneficiari au depus 49 de cereri de finanțare, iar proiectele aprobate au atras peste 6,2 milioane EUR. Tot în această perioadă a fost înființată Asociația Română a Hub-urilor de Inovare Digitală (RO-DIH), sub coordonarea TEDIHT.

România rămâne pe ultimul loc în Uniunea Europeană în privința performanței inovării: în 2026, scorul țării este de 41,8% din media UE (European Innovation Scoreboard 2026, Comisia Europeană). Punctele forte țin de infrastructură, accesul la internet de mare viteză și exporturile de produse de tehnologie medie și înalt, în timp ce punctele slabe principale se concentrează în competențe, inovarea în firme, investițiile în cercetare-dezvoltare și colaborarea dintre companii și instituțiile de cercetare.

Decalajul este cel mai vizibil la nivelul competențelor și al adopției tehnologice. În 2025, doar 32% dintre români aveau cel puțin competențe digitale de bază — cea mai scăzută pondere din UE, față de o medie europeană de 60% și o țintă de 80% asumată pentru 2030 (Eurostat). În mediul de afaceri, doar 5,2% dintre întreprinderile românești cu cel puțin 10 angajați utilizau tehnologii de inteligență artificială în 2025, față de o medie UE de 20%, iar serviciile cloud plătite erau folosite de 24,9% dintre firme, a treia cea mai mică pondere din Uniune. (Eurostat).

TEDIHT 2.0 își propune să reducă aceste decalaje printr-un parcurs integrat și personalizat al beneficiarului, adaptat nivelului său de maturitate digitală, contribuind la obiectivele Deceniului Digital European și la cele ale Strategiei naționale privind inteligența artificială 2024–2027.