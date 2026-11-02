Până și rezultatul negativ din primul semestru din 2026 „poate fi considerat un atu”. Ce trebuie să știe investitorii români despre IPO-ul Anthropic (Investimental)

Posibila listare la bursă a Anthropic, un jucător de referință din industria inteligenței artificiale, ar putea deveni unul dintre cele mai urmărite evenimente ale anului pe Wall Street, într-un moment în care investitorii își reevaluează expunerea la sectorul AI, consideră firma românească de brokeraj Investimental într-o analiză transmisă, luni, StartupCafe.ro.

Oferta publică inițială a startup-ului AI Anthropic, care ar putea avea loc la jumătatea lunii noiembrie, vine într-un moment delicat pentru segmentul de inteligență artificială al pieței americane. Riscurile sunt însă doar o parte din ecuație.

IPO-ul ar evalua compania undeva între 1.500 și 2.000 miliarde dolari, transmite Investimental, care operează pe Bursa de Valori București și pe piețele externe, într-o analiză de tip SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări).

Prospectul, un document de aproximativ 400 de pagini, din care circa un sfert sunt dedicate riscurilor, a fost publicat săptămâna trecută la finalul căreia indicele tehnologic Nasdaq 100 a intrat în teritoriu corectiv. În termeni bursieri, corecția este definită drept o scădere de cel puțin 10% față de un maxim recent.

Punctele tari - resursele companiei

În primul semestru al anului, veniturile Anthropic au crescut de circa 14 ori față de aceeași perioadă a anului trecut, până la 16,2 miliarde dolari, performanță obținută prin menținerea unui număr relativ redus de angajați, consideră firma de brokeraj.

Mai mult, la jumătatea anului, numerarul și investițiile pe termen scurt se ridicau la peste 130 miliarde dolari, raportat la finanțări de circa 140 miliarde dolari. Doar runda din luna mai, cea mai recentă, i-a adus 65 miliarde dolari, la o evaluare post-money de aproape 1.000 miliarde dolari.

„Până și rezultatul negativ din primele șase luni poate fi considerat un punct forte”, susține Investimental. Din pierderea netă semestrială de 80,7 miliarde dolari, aproximativ 72 miliarde reprezintă o pierdere „pe hârtie”, rezultată din reevaluarea datoriilor convertibile în acțiuni, pe fondul creșterii valorii companiei. Anthropic a înregistrat o pierdere operațională de sub 700 milioane dolari.

Punctele slabe - investiții „iresponsabil de mari”

Cu toate acestea, firma avertizează că investițiile, în special în creșterea capacității de calcul, ar putea părea „iresponsabil de mari”, la prima vedere. Anthropic și-a asumat obligații de plată viitoare de cel puțin 417 miliarde dolari, în principal pentru închirierea de echipamente și centre de date, precum și pentru achiziția de servicii cloud. Valoarea obligațiilor viitoare ar putea urca până la 600 miliarde dolari.

Dacă veniturile nu vor crește în ritmul anticipat, Anthropic ar putea întâmpina dificultăți în onorarea acestor angajamente contractuale. Pe măsură ce baza de raportare devine tot mai mare, scalarea poate decelera.

Printre principalii furnizori de infrastructură AI se numără Broadcom, Google, Amazon, SpaceX, Microsoft și AMD. Pe de altă parte, relațiile cu unii dintre aceștia depășesc sfera comercială: Google și Amazon sunt și finanțatori ai companiei, aspect care ridică semne de întrebare privind dependențele reciproce și riscurile asociate finanțării încrucișate.

În vreme ce ChatGPT, produsul principalului său concurent, OpenAI, a depășit în iunie pragul simbolic de un miliard de utilizatori activi, Anthropic preferă să nu dezvăluie această informație.

Cei mai mari cinci clienți corporate, segment pe care Anthropic se concentrează, generează aproximativ un sfert din veniturile companiei. Cu alte cuvinte, pierderea chiar și a unuia dintre aceștia ar putea avea un impact semnificativ asupra rezultatelor financiare.

Oportunități - 10% din veniturile Microsoft

Anthropic estimează la peste 40.000 miliarde dolari valoarea economică generată anual, la nivel global, de activitățile intelectuale. SpaceX estima, înaintea listării din vară, o piață adresabilă de 28.500 miliarde dolari, peste 90% din aceasta fiind asociată inteligenței artificiale.

Multiplul preț/vânzări (P/S), cu care Investimental poate evalua Anthropic este ridicat, după standardele giganților tech, în etapa de scalare rapidă a afacerilor. La o evaluare estimativă de 1.500-2.000 miliarde dolari, multiplul de vânzări ar fi cuprins între 47 și 62, prin extrapolarea veniturilor din primul semestru la nivelul întregului an.

Pe de altă parte, în primele șase luni ale anului, Anthropic, companie cu un istoric financiar de doar trei-patru ani, a generat venituri de peste 16 miliarde dolari, echivalentul a aproape 10% din veniturile obținute în aceeași perioadă de Microsoft, una dintre cele mai valoroase companii din lume, din toate liniile de business. UiPath, „unicornul” cu origini românești, generează venituri de circa 1,5 miliarde de dolari într-un an întreg.

Efectul disruptiv al familiei de produse Claude a putut fi verificat chiar anul acesta. De exemplu, acțiunile companiilor software au avut de suferit pe fondul temerilor că tehnologia Anthropic le-ar putea amenința modelele de business.

Amenințări - cine și cât timp rămâne relevant?

Spre deosebire de sectoarele economiei tradiționale, în care e loc pentru mai mulți competitori, în universul AI s-ar putea impune principiul „the winner takes it all”. Câștigătoare ar putea fi compania care va reuși prima să dezvolte inteligența artificială generală (AGI).

În universul AI, rapoartele de forță se pot schimba în intervale de timp relativ scurte. Au fost suficienți doar trei ani de la lansarea ChatGPT, pentru ca supremația aparent incontestabilă a OpenAI să fie pusă sub semnul întrebării de Anthropic, spune firma românească.

În opinia românilor de la Investimental, nicio societate de asigurări, și probabil nici măcar industria asigurărilor în ansamblu, nu ar putea acoperi, conform prospectului, riscurile asociate inteligenței artificiale, precum posibilitatea ca modelele să scape de sub control.

Anthropic și OpenAI concurează pentru acces la capitalul acelorași investitori și creditori, din ce în ce mai exigenți cu alocarea resurselor, pe fondul expunerii din ce în ce mai ridicate pe segmentul AI.

Potrivit mai multor surse, rivala OpenAI și-a redus recent evalauarea, de la 1.400 la 1.250 miliarde dolari, vizată în negocierile cu investitorii pentru o nouă rundă de finanțare. Oricum, nivelul rămâne superior celui obținut de Anthropic în urma finanțării din luna mai.

Investimental este broker autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pentru tranzacții pe Bursa de Valori București (BVB), oferind acces atât la piața locală, cât și la bursele europene și americane.