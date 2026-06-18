Rețeaua LaDoiPași se extinde agresiv, cu 100 de magazine într-o zi, sub presiunea Mega Image, Froo și a altor concurenți

Rețeaua de magazine de proximitate LaDoiPași, dezvoltată de METRO România împreună cu antreprenorii parteneri, anunță, joi, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, că deschide 100 de magazine într-o singură zi și depășește pragul de 3.000 de magazine la nivel național.

LaDoiPași anunță această mișcare într-o perioadă în care rețele concurente s-au extins la rândul lor: Ahold Delhaize, proprietarul Mega Image, a preluat și rețeaua Profi din România, lanțul românesc de magazine Annabella a preluat și el 87 de unități Profi (din considerente de reglementare concurențială), iar polonezii de la Zabka au depășit pragul de 200 de magazine Froo în România, cu planuri de creștere.

Acum, rețeaua LaDoiPași subliniază că lansarea celor 100 de magazine într-o zi „reprezintă un record absolut pentru rețea și pentru comerțul de proximitate din România, după ce în 2024 METRO stabilea un alt reper important prin inaugurarea simultană a 60 de magazine LaDoiPași”.

„Momentul are o semnificație aparte”, pentru că în 2026 METRO România aniversează 30 de ani de activitate pe piața din România.

În context, LaDoiPași își reafirmă modelul de dezvoltare bazat pe „antreprenorii locali și capacitatea METRO de a susține, la scară națională, modernizarea și dezvoltarea comerțului independent”.

„Astăzi, fără nicio exagerare, scriem istorie în retailul din România. Deschidem 100 de magazine LaDoiPași într-o singură zi și depășim pragul de 3.000 de magazine la nivel național. Este o performanță care vorbește despre încrederea antreprenorilor în acest model de business și despre capacitatea dovedită a METRO de a susține dezvoltarea antreprenoriatului și a comerțului independent din România. În anul în care sărbătorim 30 de ani de activitate pe piața locală, acest moment demonstrează ce poate fi construit atunci când un parteneriat solid se dezvoltă consecvent, în beneficiul antreprenorilor și al comunităților locale”, a declarat Karan Khurana, CEO METRO România.

Cele 100 de magazine deschise pe 18 iunie sunt prezente în toate regiunile țării, atât în mediul urban, cât și în mediul rural. Aceste deschideri reunesc antreprenori aflați la începutul colaborării cu LaDoiPași, comercianți care au ales să își modernizeze afacerile prin aderarea la rețea, dar și parteneri existenți care continuă să investească și să se dezvolte prin deschiderea unor noi magazine.

METRO România a lansat conceptul LaDoiPași în anul 2012, cu scopul declarat de a „sprijini antreprenorii locali să își dezvolte afacerile în comunitățile din care fac parte”. În 2017, rețeaua a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare, odată cu relansarea conceptului și definirea unei strategii construite pe trei direcții esențiale: dezvoltarea și extinderea rețelei, consolidarea competitivității comerciale și dezvoltarea brandului LaDoiPași.

Franciza LaDoiPași susține că principalul avantaj pe care îl oferă constă în „echilibrul dintre independența antreprenorului și sprijinul” acordat de METRO.

Magazinele LaDoiPași sunt deținute și administrate de parteneri independenți, care își păstrează autonomia în gestionarea afacerii, susține rețeaua.

În același timp, aceștia primesc consultanță pentru amenajarea și organizarea magazinului, dezvoltarea conceptului comercial, selecția sortimentației, branding, marketing, digitalizare și programe de dezvoltare dedicate.

Magazinele LaDoiPași au, în general, suprafețe între 60 și 200 mp și propun între 3.500 și 7.000 de produse la raft. Sortimentul este construit în funcție de nevoile comunității locale și combină produsele esențiale pentru cumpărăturile de zi cu zi cu articole locale și regionale. Pentru locațiile cu trafic ridicat, METRO a dezvoltat și soluții dedicate de Food to Go, adaptate consumului imediat și nevoilor clienților aflați în mișcare.

Prin accesul la portofoliul și capacitatea de negociere a METRO, magazinele LaDoiPasi beneficiază de o ofertă competitivă, completată de mărcile proprii Aro și Fine Life, recunoscute pentru raportul atractiv calitate-preț.

În următoarea etapă de dezvoltare, METRO subliniază că „va continua să investească în consolidarea rețelei LaDoiPași prin digitalizare, dezvoltarea aplicației pentru consumatori, optimizarea sistemelor de gestiune, adaptarea formatelor de magazin și extinderea soluțiilor dedicate antreprenorilor”.

„Deschiderea a 100 de magazine într-o singură zi și depășirea pragului de 3.000 de magazine demonstrează că atunci când antreprenorii locali și METRO construiesc împreună pe termen lung, rezultatele pot depăși orice așteptări. Acest moment confirmă succesul modelului LaDoiPași, dar pentru noi reprezintă și începutul unui nou capitol. Vom continua să investim în dezvoltarea rețelei, în instrumente și soluții care îi ajută pe partenerii noștri să fie mai competitivi și mai relevanți pentru comunitățile pe care le deservesc. Cele 3.000 de magazine nu reprezintă o destinație finală, ci fundația pe care construim următoarea etapă de dezvoltare a rețelei LaDoiPași”, a concluzionat Irinel Popescu, Sales & Operations Director, METRO România.