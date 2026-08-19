Granturi de până la 15.000 lei pentru baterii: Prosumatorii cer schimbarea regulilor AFM. Cine riscă să fie exclus de la finanțare

Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie (APCE) cere Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) să modifice ghidul programului prin care persoanele fizice ar urma să poată primi până la 15.000 de lei pentru instalarea unor baterii de stocare a energiei electrice. Organizația reclamă șapte probleme în actuala formă a documentului, printre care excluderea celor care au deja baterii, avantajarea sistemelor fotovoltaice mari și eliminarea gospodăriilor care produc energie solară, dar nu sunt racordate la rețea.

Programul are un buget de 400 de milioane de lei, iar proiectul ghidului se află în consultare publică.

Finanțarea prevăzută este de maximum 75% din valoarea proiectului, dar nu mai mult de 15.000 de lei pentru un beneficiar.

Potrivit informațiilor publicate miercuri, 19 august, de News.ro, APCE consideră că actualele criterii pot duce la tratamente inechitabile între solicitanți, la baterii dimensionate necorespunzător și la finanțarea unor echipamente cu performanțe insuficient definite.

Asociația solicită modificarea ghidului înainte de lansarea efectivă a programului.

Cei care și-au cumpărat deja baterii riscă să nu poată lua finanțare

Una dintre principalele obiecții ale APCE vizează persoanele care au investit deja, din fonduri proprii, într-un sistem de stocare.

Potrivit asociației, actuala formă a ghidului declară neeligibil solicitantul care are deja instalată o baterie.

APCE consideră că regula îi dezavantajează tocmai pe cei care au investit anterior în stocare și propune ca aceștia să poată solicita finanțare cel puțin pentru capacitatea suplimentară nou-instalată.

Organizația susține că o astfel de abordare ar fi mai apropiată de obiectivul declarat al programului, respectiv creșterea capacităților noi de stocare.

Instalațiile fotovoltaice mari ar primi un avantaj la punctaj

O altă problemă semnalată privește sistemul de punctare.

APCE arată că AFM acordă punctaj în funcție de puterea instalației fotovoltaice, progresiv până la 20 kW, ceea ce ar putea avantaja proprietarii unor instalații mult mai mari decât sistemele rezidențiale obișnuite.

Asociația estimează că numai aproximativ 3% dintre prosumatorii casnici ar putea obține punctajul maxim la acest criteriu.

În plus, APCE spune că documentul nu stabilește suficient de clar o corelație între puterea panourilor fotovoltaice și capacitatea bateriei.

În lipsa unei asemenea reguli, un solicitant ar putea instala o baterie supradimensionată în raport cu energia pe care sistemul fotovoltaic o produce efectiv, doar pentru a obține un punctaj mai bun, avertizează organizația.

Riscul, potrivit APCE, este ca statul să finanțeze capacități de stocare care ulterior vor fi utilizate doar parțial.

Discuție și despre calitatea bateriilor finanțate

Asociația contestă și cerințele tehnice minime prevăzute pentru bateriile LiFePO₄.

Ghidul ar accepta baterii cu minimum 3.000 de cicluri, în timp ce APCE susține că pe piață sunt disponibile în mod obișnuit produse specificate la 6.000–8.000 de cicluri.

Organizația propune ridicarea cerinței la minimum 6.000 de cicluri, însoțită de parametri tehnici suficient de preciși pentru ca produsele să poată fi comparate.

Printre elementele despre care APCE spune că ar trebui definite se află adâncimea de descărcare (DoD), temperatura de testare, rata de încărcare/descărcare și capacitatea reziduală a bateriei.

Miza este ca finanțarea publică să nu stimuleze achiziționarea celor mai ieftine echipamente care îndeplinesc formal un prag minim.

Ce se întâmplă cu energia luată din rețea

APCE mai cere reguli care să garanteze că bateriile finanțate sunt folosite în principal pentru stocarea energiei regenerabile produse de instalația fotovoltaică.

În lipsa unor condiții tehnice, spune asociația, o baterie ar putea fi încărcată din rețea în perioadele în care electricitatea este mai ieftină și descărcată ulterior.

Programul ar putea ajunge astfel să finanțeze indirect arbitrajul dintre diferite prețuri ale energiei, deși obiectivul său este creșterea capacității de stocare a energiei regenerabile.

APCE susține că regulile nu ar trebui construite simplu în jurul tipului de conectare AC/DC, ci în funcție de originea energiei care este stocată și modul în care aceasta poate fi verificată.

Gospodăriile independente de rețea rămân în afara programului

O altă categorie semnalată de APCE este cea a gospodăriilor care folosesc panouri fotovoltaice și baterii, dar funcționează independent de rețeaua electrică.

Acestea nu au calitatea de prosumator și nici certificat de racordare, astfel că nu ar putea accesa finanțarea în actuala formă a programului.

Asociația cere AFM să justifice de ce o gospodărie care produce și stochează energie regenerabilă, dar nu livrează electricitate în rețea, nu poate beneficia de program.

APCE ridică și problema accesului la datele bateriei

Ghidul ar obliga beneficiarii să permită unor „persoane autorizate” accesul la anumite informații privind energia produsă, stocată, descărcată sau livrată în rețea.

APCE susține însă că documentul ar trebui să precizeze mai clar cine poate accesa datele, care sunt informațiile colectate, în ce scop și pentru cât timp sunt păstrate.

Asociația invocă în acest context necesitatea respectării regulilor privind protecția datelor și spune că monitorizarea investiției ar trebui să presupună colectarea exclusiv a informațiilor necesare verificării programului.

Două mari programe pentru baterii: unul pentru populație, altul pentru firme

Programul AFM destinat persoanelor fizice apare într-o perioadă în care sunt deschise și alte finanțări importante pentru stocarea energiei.

StartupCafe.ro a scris recent că, începând cu 1 septembrie 2026, firmele românești, inclusiv IMM-urile și startup-urile care îndeplinesc condițiile schemei, vor putea depune proiecte pentru granturi europene de până la 15 milioane EUR pentru instalații autonome („stand-alone”) de stocare a energiei electrice în baterii.

Această schemă are un buget total de 150 milioane EUR, finanțat prin Fondul pentru Modernizare.

Proiectele pot fi depuse în MySMIS2021 în perioada 1 septembrie 2026, ora 12:00 – 30 octombrie 2026, ora 14:00.

În cazul firmelor, investițiile eligibile sunt însă de altă scară: instalațiile autonome trebuie să aibă o putere de minimum 1 MW, iar ajutorul poate ajunge la maximum 69.000 EUR/MWh de capacitate de stocare instalată, fără a depăși 15 milioane EUR pentru o întreprindere.

Astfel, în următoarele luni ar putea funcționa în paralel două mecanisme publice importante pentru dezvoltarea capacităților de stocare din România: unul destinat prosumatorilor casnici, finanțat prin AFM, și unul pentru investițiile companiilor în capacități mari de stocare, finanțat din fonduri europene.