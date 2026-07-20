Record de aplicări pe piața muncii: 6,7 milioane de candidaturi, deși numărul joburilor a scăzut cu 15% (Analiză)

Peste 110.000 de locuri de muncă noi au fost publicate în primele 6 luni ale anului 2026, în scădere cu 15% față de aceeași perioadă din 2025, arată datele transmise luni de platforma de recrutare eJobs. În același timp, candidații au înregistrat peste 6,7 milioane de aplicări, cu 27% mai multe decât anul trecut.

Numărul aplicărilor a ajuns astfel la cel mai ridicat nivel înregistrat după anul 2021, când piața muncii fusese puternic afectată de pandemia COVID-19.

Datele indică o creștere a concurenței pentru locurile de muncă disponibile: în timp ce oferta angajatorilor s-a redus, candidații și-au intensificat căutările.

Bogdan Badea, CEO eJobs

„Dacă în ceea ce privește joburile vedem o scădere de 15% comparativ cu primul semestru al anului trecut, în cazul aplicărilor vorbim despre un nivel care nu a mai fost atins din 2021, anul pandemiei, când piața muncii a fost luată cu asalt de candidații care își doreau să se angajeze”, a declarat Bogdan Badea, CEO eJobs.

Candidații de peste 45 de ani și adolescenții aplică mai mult

Două dintre categoriile care și-au intensificat cel mai mult căutarea unui loc de muncă sunt persoanele de peste 45 de ani și candidații foarte tineri, cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani.

Candidații din categoria 45+ au înregistrat aproximativ 810.000 de aplicări în primul semestru, cu 31% mai multe decât în perioada ianuarie-iunie 2025.

În același timp, persoanele cu vârste sub 18 ani s-au apropiat de 65.000 de aplicări, în creștere cu 22% față de anul trecut.

Reprezentanții platformei explică evoluția prin diminuarea sentimentului de stabilitate economică și prin preocuparea mai mare a populației pentru siguranța financiară.

„Vedem candidați de peste 45 de ani care se uită după opțiuni mai bune, mai bine plătite sau, pur și simplu, mai stabile, dar și candidați foarte tineri, mulți dintre ei care nu au mai lucrat niciodată, care vor să își ia un job cât mai devreme, să capete experiență înainte de a termina școala și să dobândească un anumit nivel de independență financiară”, a explicat Bogdan Badea.

Cei mai activi candidați rămân însă persoanele cu vârste cuprinse între 25 și 35 de ani, urmate de tinerii din categoria 18-24 de ani.

Potrivit eJobs, diferența dintre cele două categorii a început din nou să crească, pe fondul unei intensificări puternice a căutărilor în rândul candidaților de 25-35 de ani.

Retailul a atras 2,2 milioane de aplicări

Retailul a fost domeniul cu cele mai multe aplicări înregistrate în prima jumătate a anului 2026, cu aproape 2,2 milioane.

În clasamentul domeniilor căutate de candidați urmează:

serviciile;

sectorul financiar-bancar;

call-center și BPO;

industria alimentară;

turismul;

IT și telecomunicațiile.

Fiecare dintre aceste domenii a avut însă mai puțin de un milion de aplicări, la o distanță semnificativă față de retail.

Retailul a fost și sectorul care a publicat cele mai multe locuri de muncă în primele 6 luni ale anului: aproximativ 24.000.

Alte domenii în care angajatorii au scos la concurs un număr ridicat de posturi au fost serviciile, industria alimentară, producția, call-center și BPO, transportul și logistica, construcțiile și turismul.

Angajatorii caută în special candidați entry-level

Companiile au continuat să recruteze în special candidați entry-level, pentru poziții care necesită cel mult 2 ani de experiență.

La polul opus, specialiștii, candidații seniori cu peste 5 ani de experiență și managerii au înregistrat cele mai mici volume de aplicări.

Reprezentanții eJobs susțin că acești angajați sunt, în general, mai stabili și mai puțin dispuși să își schimbe locul de muncă în perioade de incertitudine economică.

„Specialiștii și managerii sunt, în general, cei mai stabili candidați de pe piața muncii, iar acest comportament se adâncește în perioadele în care economia traversează turbulențe. Asta duce la rate de fluctuație mici în categorie, ceea ce înseamnă că angajatorii nu au nevoie să facă înlocuiri și, prin urmare, postează mai puține joburi”, a mai spus CEO-ul eJobs.

Deși numărul total al pozițiilor publicate în primul semestru a scăzut, luna iunie a adus o revenire față de lunile aprilie și mai, potrivit platformei.

La data publicării datelor, aproximativ 17.000 de locuri de muncă erau disponibile pe eJobs.ro, iar alte 7.500 de poziții erau publicate pe iajob.ro, platformă destinată în special candidaților care vor să se angajeze rapid, fără să parcurgă procesul tradițional de creare și transmitere a unui CV.