Ziua Copilului 2026: Un antreprenor român distribuie gratuit cărți educaționale de afaceri pentru cei mici

Un antreprenor român a lansat ceea ce prezintă drept prima inițiativă locală de educație antreprenorială dedicată copiilor cu vârste între 3 și 7 ani, printr-o carte care va fi distribuită gratuit în 10.000 de exemplare începând cu 1 Iunie. Publicația va fi disponibilă și în format digital, fără limită de descărcări.

Proiectul este inițiat de Cristian Barcan, fondatorul Regnet, care a creat personajul „Cristinel Afacerel” și a scris cartea „Cristinel Afacere și prăvălia de alge”, construită în jurul unor concepte precum identificarea oportunităților, gestionarea eșecului, asumarea riscurilor și lucrul în echipă.

O caracatiță care învață lecții de business înainte de școala primară

Cartea spune povestea unei caracatițe care încearcă să-și ajute prietenii, descoperă o oportunitate și deschide o prăvălie de alge. Pe parcurs, personajul trece prin eșecuri, își confruntă temerile și încearcă să construiască o echipă pentru a-și dezvolta proiectul.

„România are nevoie de o generație care înțelege ce înseamnă să creezi, să dezvolți”, spune Cristian Barcan, fondator Regnet, în prezentarea proiectului. Acesta susține că inițiativa urmărește să explice copiilor, într-un limbaj accesibil, concepte asociate mediului antreprenorial, precum perseverența, asumarea greșelilor și colaborarea.

Educația antreprenorială coboară spre vârsta de 3 ani

În ultimii ani, discuțiile despre educație financiară și antreprenorială s-au concentrat în principal pe elevi și studenți, prin programe dedicate liceelor, universităților sau competițiilor pentru tineri fondatori de startup-uri. Proiectul lansat de Regnet mută însă accentul spre categoria de vârstă 3-7 ani, unde astfel de materiale sunt rare pe piața locală.

Pentru antreprenorii care vorbesc frecvent despre mentalitate antreprenorială, inițiativă și reziliență, proiectul ridică o întrebare care apare tot mai des în ecosistemul de business: cât de devreme pot fi explicate copiilor concepte precum oportunitatea, eșecul sau construirea unei echipe.

Potrivit autorului, distribuția celor 10.000 de exemplare gratuite va începe de Ziua Copilului, iar versiunea digitală va putea fi accesată gratuit.

