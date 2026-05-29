Patroni români din sectorul apărării, către politicieni: Scurtați „ciclul extrem de lung” al procedurilor de achiziții, pentru „înzestrarea rapidă a Armatei”!

Patronatul Industriei Române de Apărare (ROMDEF) solicită politicienilor din România să revizuiască urgent procedurile de achiziții și să scurteze „ciclul extrem de lung” al acestora, pentru „înzestrarea rapidă a Armatei”.

„Când securitatea cetățenilor este amenințată, România are nevoie de viteză, nu de promisiuni: viteză în decizie, viteză în achiziții și deschidere reală către companiile care au deja soluții” - susține ROMDEF, într-un comunicat transmis, vineri, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, în urma incidentului de la Galați, în care o dronă de proveniență rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe.

„ROMDEF cere revizuirea urgentă a procedurilor de achiziții, care să scurteze ciclul extrem de lung și care să permită înzestrarea rapidă a Armatei cu sisteme moderne de tipul drone, anti-drone și echipamente de război electronic pentru zonele de graniță și obiectivele strategice, precum și de un cadru permanent, instituționalizat de dialog între stat și industria privată de apărare”, se mai arată în comunicat.

De asemenea, Patronatul Industriei Române de Apărare „transmite solidaritatea sa cu locuitorii din Galați, după ce, în noaptea de 28 spre 29 mai 2026, o dronă rusească de tip Geran-2 a căzut și a explodat pe un bloc de zece etaje din oraș, rănind două persoane și ducând la evacuarea a aproximativ 70 de locatari”.

„Nu este un accident izolat, ci un avertisment: România, stat membru NATO și UE, are nevoie urgentă de o capacitate reală de apărare împotriva amenințărilor aeriene de joasă altitudine” - consideră patronii de firme din sectorul apărării și dual-use.

Patronatul avertizează că situații precum cea de la Galați „nu se rezolvă prin avioane de vânătoare, ci prin sisteme dedicate, amplasate corect în teritoriu”.

„Două aeronave F-16 au decolat la ora 01:19 de la Baza Aeriană Fetești, sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT, iar piloții aveau autorizarea de a angaja ținta. Cu toate acestea, intervenția împotriva dronei nu a fost posibilă: Galațiul se află la doar câțiva kilometri de graniță, iar deschiderea focului deasupra unei zone urbane dens populate ar fi creat un risc mai mare decât impactul în sine. Este o limitare operațională reală, recunoscută public și de autorități, care nu se rezolvă prin avioane de vânătoare, ci prin sisteme dedicate, amplasate corect în teritoriu”, explică ROMDEF.

„Incidentul grav de la Galați ne-a arătat golul din apărarea noastră. Nu este o problemă de curaj sau de profesionalism al militarilor - este o problemă de sistem. România nu mai are nevoie de promisiuni, ci de viteză: viteză în decizie, viteză în achiziții și deschidere reală către companiile care au deja soluții. Industria privată de apărare poate contribui responsabil și rapid, dacă i se oferă cadrul de a o face” - a declarat Cătălin Podaru, președintele ROMDEF, fondator & CEO al Leviatan Group, constructor de obiective militare și civile.

Patronatul industriei de apărare cere autorităților române să urgenteze achizițiile de sisteme defensive.

„Soluția este la îndemână și este una sistemică: urgentarea achiziției și amplasării de sisteme de apărare în zonele de graniță și în jurul obiectivelor strategice - de la județele din proximitatea frontierei până la infrastructura critică precum centrala de la Cernavodă. Aceste capabilități există, inclusiv în industria românească privată, însă ritmul în care statul le poate contracta și opera rămâne principalul obstacol”, se mai arată în comunicat.

ROMDEF considră că pașii imediați e care trebuie să-i facă autoritățile române sunt: