Platforma chinezească Temu, amendată cu 200 milioane EUR pentru că nu a evaluat riscurile produselor la standardele UE

Platforma chinezească de comerț online Temu, folosită și în România, este amendată de Comisia Europeană cu 200 milioane EUR pentru că nu a identificat, analizat și evaluat cu atenție riscurile sistemice ale produselor ilegale oferite pe platforma sa, în neconformitate cu Regulamentul european privind Serviciile Digitale (DSA).

Consumatorii europeni sunt „foarte predispuși” să găsească obiecte ilegale pe platforma lansată de Colin Huang, consideră CE.

Evaluarea riscurilor făcută de Temu pentru 2024 nu corespunde standardelor stabilite în DSA:

Se bazează pe informații generale despre riscurile care afectează sectorul comerțului electronic în ansamblu, mai degrabă decât pe dovezi specifice despre propriul serviciu al Temu, inclusiv rapoarte publice și testări;

în ansamblu, mai degrabă decât pe dovezi specifice despre propriul serviciu al Temu, inclusiv rapoarte publice și testări; Compania a subestimat grav cât de des sunt susceptibili consumatorii UE să întâlnească produse ilegale. Dovezile dintr-un exercițiu misterios de cumpărături incluse în investigația Comisiei arată că un procent foarte ridicat dintre încărcătoarele selectate au picat testele de siguranță de bază , în timp ce un procent ridicat dintre jucăriile testate pentru bebeluși au prezentat riscuri de severitate medie spre ridicată , deoarece conțin substanțe chimice care depășesc limitele legale de siguranță sau prezintă riscuri de sufocare din cauza pieselor detașabile;

Dovezile dintr-un exercițiu misterios de cumpărături incluse în investigația Comisiei arată că , în timp ce un procent ridicat dintre jucăriile testate pentru bebeluși au prezentat , deoarece conțin substanțe chimice care depășesc limitele legale de siguranță sau prezintă riscuri de sufocare din cauza pieselor detașabile; Nu a evaluat corespunzător modul în care designul serviciului său, inclusiv sistemele de recomandare și programele de promovare a produselor realizate de influenceri afiliați, ar putea amplifica riscurile de diseminare ale produselor ilegale.

Amenda a fost calculată ținând cont de natura încălcării, gravitatea acesteia în ceea ce privește utilizatorii UE afectați și durata acesteia.

Temu are termen până la 28 august 2026 pentru a depune un plan de acțiune Comisiei, conform cerințelor articolului 75 din DSA. Planul trebuie să prezinte măsuri pentru remedierea încălcării obligațiilor sale de evaluare a riscurilor.

Nerespectarea deciziei de neconformitate poate duce la plăți periodice de penalități. Comisia transmite că va continua să colaboreze cu Temu pentru a asigura respectarea deciziei și, în general, a DSA.

CE a deschis o anchetă în luna octombrie din 2024, ca mai apoi să ofere concluziile preliminare ale anchetei în iulie 2025, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.