eMAG, anunț către utilizatori privind plățile online din platformă. Ce se schimbă de azi

Gigantul de comerț online eMAG și-a informat joi utilizatorii, printr-un e-mail, că va procesa plățile online făcute cu cardurile salvate în platformă prin propriul său IFN HeyBlu Financial Services, în locul PayU, serviciul folosit până acum.

„Dorim să te informăm că, începând cu 28.05.2026, eMAG va colabora cu un nou partener pentru procesarea plăţilor online cu cardurile salvate în contul tău eMAG (PaybyClick), HeyBlu Financial Services S.A. care este procesator de plăți autorizat de Banca Naţională a României ca instituţie de plată, cu tehnologie dezvoltată local”, a transmis eMAG.

Experiența de plată rămâne aceeași, iar cardurile salvate în contul eMAG vor funcționa normal. Gigantul de comerț online precizează că va exista o perioadă de tranziție, în care plățile efectuate pot fi procesate fie de actualul partener, PayU S.A., fie de HeyBlu Financial Services S.A.

„Datele cardurilor vor fi gestionate în siguranţă de ambii parteneri, conform celor mai înalte standarde de securitate (PCI DSS)”, mai precizează eMAG. „Nu este necesară nicio acțiune din partea ta”, și-a mai informat eMAG utilizatorii.

HeyBlu, fondată în 2023, este o entitate parte a Grupului eMAG, reglementată de BNR. HeyBlu operează prin entitatea HEYBLU FINANCIAL SERVICES IFN S.A., autorizată de Banca Națională a României ca instituție de monedă electronică (Electronic Money Institution), ceea ce îi permite să emită monedă electronică și să efectueze plăți și alte servicii asociate.

De cealaltă parte, PayU România a fost fondat în anul 2004, sub numele de Gecad ePayment, de către Radu Georgescu. În 2010, Georgescu a făcut exitul din acest business, pe care l-a vândut procesatorului internațional de plăți PayU, afacerea din România fiind brand-uită astfel PayU România.

În 2023, compania fintech israeliană Rapyd a anunțat că va prelua operațiunile globale PayU de la Prosus, un vehicul investițional în care sunt grupate mai multe afaceri online ale fondului de investiții sud-african Naspers, care deține și business-urile de comerț online românești eMAG și Autovit.ro, precum și OLX.

Tranzacția a fost evaluată la aproximativ 610 milioane de dolari.

eMAG a plătit taxe de 1,3 miliarde de lei către statul român în anul fiscal 2026

Grupul eMAG a înregistrat o cifră de afaceri de 11,1 miliarde de lei și a plătit taxe de 1,3 miliarde de lei către statul român în anul fiscal 2026 (început la 1 aprilie 2025 și încheiat la 31 martie 2026).

La 25 de ani de la prima comandă înregistrată, eMAG spune că își afirmă poziția de platformă regională de comerț online, cu un ecosistem ce include aproximativ 9 milioane de clienți activi, 80.000 de parteneri și 100 de milioane de tranzacții anuale.

În regiune, 1 din 2 cumpărători online aleg eMAG. În România, platforma eMAG a generat vânzări de 10,6 miliarde de lei în 2025, în creștere cu 3,9% față de anul anterior. Numărul produselor comandate de pe platformă a ajuns la 87,2 milioane, cu 9,1% mai mult decât în anul precedent.

Traficul pe eMAG.ro a depășit pragul de 1 miliard de vizite în 2025, în creștere față de 968 de milioane în 2024. Gama de produse disponibile pentru clienți a continuat să se extindă, ajungând la 38 de milioane de oferte în România, în creștere cu 10 milioane față de anul anterior.

