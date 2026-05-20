Skip to content

Programul Rabla 2026: Bugetul a fost suplimentat cu 100 milioane lei

Programul Rabla 2026: Bugetul a fost suplimentat cu 100 milioane lei
Sursă: © Roman Romaniuk | Dreamstime.com

Programul Rabla continuă în 2026, cu 100 de milioane lei în plus față de propunerea inițială a Ministerului Mediului, a anunțat, miercuri, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

„Am majorat bugetul AFM pentru anul acesta, pentru ca mai mulți români să își poată schimba mașinile vechi și să susținem în același timp economia. Am avizat bugetul Administrației Fondului pentru Mediu pentru 2026, cu o alocare în plus de 100 de milioane de lei pentru programul Rabla față de bugetul inițial”, conform lui Alexandru Nazare.

Potrivit ministrului Finanțelor, bugetul AFM acomodează atât programele aflate deja în derulare, cât și finanțări noi pentru investiții publice și proiecte cu impact direct: Rabla Clasic și Rabla Plus, panouri fotovoltaice, eficiență energetică în clădiri, stații de încărcare, iluminat public eficient, reciclare, apă, canalizare și gestionarea deșeurilor.

„Pentru Rabla, am considerat important să majorăm alocarea. Programul are efect direct pentru oameni, pentru piața auto și pentru economie: susține înlocuirea mașinilor vechi, stimulează achizițiile și menține un flux de finanțare predictibil pentru un sector important. În același timp, bugetul include finanțări pentru proiecte preluate din PNRR și investiții în infrastructură locală, centre de colectare, insule ecologice digitalizate și capacități de reciclare”, a spus ministrul Nazare.

Finanțări

SME Eco-Tech

Finanțări IMM 2026: Perioada de înscrieri la programul de fonduri elvețiene SME Eco-Tech, cu buget de 288 milioane lei pentru firmele românești

bancnote-euro

A fost desemnat managerul fondului european de 5 miliarde EUR pentru companii deep tech: firma de investiții suedeză EQT

Fitch Ratings a crescut ratingul Băncii Transilvania cu o treaptă peste ratingul de țară

euro-bani-computer

Granturi IMM de digitalizare 2026: „Șansele sunt foarte mari” la finanțările de câte 15.000-200.000 EUR pentru firmele din Regiunea Centru (consultant)

euro-bani-dreamstime

Comisia Europeană: evaluare preliminară pozitivă pentru cererea de plată 4 a României, în valoare de 2,62 miliarde EUR, în PNRR

Bani_lei_femeie

Granturi IMM „Femeia Antreprenor”: S-a modificat procedura, pentru adaptarea pragului la echipamente tehnologice și a termenului maxim pentru efectuarea cheltuielilor (Ordinul de ministru 700/2026)

bani euro

Aproape 600 milioane EUR, noi granturi SEE și norvegiene pentru firme, ONG-uri și alți beneficiari din  România