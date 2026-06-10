BT Capital Partners, număr record de investitori noi: peste 15.000, începând cu luna aprilie

BT Capital Partners (BTCP), cel mai mare intermediar de pe piața de capital din România, a înregistrat, începând cu luna aprilie 2026, un număr record de investitori noi, peste 15.000.

Din cele 15.000 de conturi de tranzacționare nou deschise la BT Capital Partners, 90% au fost deschise prin intermediul BT Pay, aplicația triplând numărul de conturi deschise lunar la BTCP.

Creșterea a fost determinată de lansarea opțiunii de deschidere a contului de tranzacționare BT Capital Partners în aplicația BT Pay, precum și de lansarea BT România ETF, fond de investiții listat la Bursa de Valori București. Cei mai mulți investitori noi sunt clienți Private și Premium Banking ai Băncii Transilvania, din Cluj-Napoca, București, Constanța, Iași și Timișoara.

Extinderea bazei de clienți a contribuit la depășirea valorii activelor nete ale BT Capital Partners la peste 37 de miliarde de lei (peste 7 miliarde de euro).

„Ne bucurăm să vedem creșterea accelerată a interesului pentru investiții și adoptarea masivă a soluțiilor digitale. Ecosistemul Grupului BT este un avantaj competitiv, iar BT Pay este unul dintre motoarele de creștere, care simplifică accesul pe piața de capital. Investitorii apreciază experiența rapidă, intuitivă și complet digitală, iar noi vom continua să dezvoltăm soluții care aduc piața de capital mai aproape” – declară Daniela Secară (foto), CEO BT Capital Partners.

BT Capital Partners & piața:

Cel mai mare broker al Bursei de Valori București: 28% cotă de piață a valorii totale a tranzacțiilor intermediate de Bursa de Valori București;

Cel mai mare intermediar al segmentului principal al pieței de obligațiuni: 35% cotă de piață;

Cel mai mare intermediar al pieței românești de acțiuni: 19% cotă de piață;

Intermediar relevant pe piața de capital. Unul dintre cele mai recente exemple este coordonarea cererii investitorilor locali instituționali internaționali în cadrul emisiunii de obligațiuni prin care Banca Transilvania a atras 1 miliard de euro (aprilie 2026).

Articol susținut de Banca Transilvania