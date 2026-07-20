Rabla Auto 2026: Titularii cărților electronice de identitate întâmpină probleme la înscriere. Ce trebuie selectat în formular

Mai multe persoane care dețin cărți electronice de identitate au semnalat, luni, pe Facebook, că nu au putut introduce numărul noului act în formularul necesar înscrierii în Programul Rabla Auto 2026.

Administrația Fondului pentru Mediu explică, pe site-ul programului, că solicitanții trebuie să selecteze în formular opțiunea „Carte de identitate electronică”, nu „Carte de identitate standard”.

Înscrierile în Programul Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice au început luni, 20 iulie, la ora 10:00, prin platforma online a Administrației Fondului pentru Mediu.

La scurt timp după deschiderea sesiunii, pe pagina de Facebook a AFM au apărut mai multe sesizări din partea unor persoane care susțin că formularul PDF nu le permite să introducă seria cărții electronice de identitate.

„Pentru cei cu CEI nu se poate introduce seria cărții electronice de identitate în căsuța din PDF”, a scris unul dintre utilizatori.

O altă persoană a afirmat că titularii CEI nu au putut introduce datele în sistem, în timp ce un alt utilizator a întrebat dacă formularul a fost verificat înainte de deschiderea sesiunii.

CEI este prescurtarea pentru Cartea Electronică de Identitate, noul document de identitate de dimensiunea unui card bancar, care conține un cip electronic.

Numărul CEI are un format diferit de cel al vechii cărți de identitate: două litere urmate de șapte cifre.

Ce trebuie selectat în formularul Rabla 2026

Administrația Fondului pentru Mediu are publicată, pe pagina dedicată Programului Rabla Auto pentru persoanele fizice, o explicație pentru solicitanții care dețin cărți electronice de identitate.

Aceștia trebuie să apese pe săgeata din câmpul în care se selectează tipul actului de identitate și să aleagă opțiunea „Carte de identitate electronică”.

Nu trebuie selectată opțiunea „Carte de identitate standard”, destinată vechilor cărți de identitate.

După selectarea tipului corect de document, numărul CEI trebuie introdus exact în forma în care apare pe act, respectiv două litere și șapte cifre.

Prin urmare, problema semnalată de unii utilizatori poate apărea atunci când formularul rămâne configurat pentru cartea de identitate standard, al cărei număr are un format diferit.

Existența mai multor sesizări similare arată însă că această selecție nu a fost suficient de evidentă pentru toți solicitanții, într-un program în care ordinea și rapiditatea înscrierii pot conta, deoarece sesiunea se închide la epuizarea bugetului.

Recomandările AFM pentru completarea formularului PDF

AFM recomandă ca formularul cererii de finanțare să fie descărcat și completat de pe un calculator sau laptop.

Documentul trebuie deschis cu o versiune actualizată a programului Adobe Acrobat Reader DC, Adobe Acrobat Pro 2020 sau cu o versiune mai nouă.

Formularul nu trebuie completat direct în browser, deoarece unele funcții, câmpuri de selecție sau validări pot să nu funcționeze corespunzător.

Solicitanții care au întâmpinat problema trebuie să verifice:

dacă au descărcat formularul pe calculator;

dacă l-au deschis într-o versiune actualizată de Adobe Acrobat Reader;

dacă au selectat „Carte de identitate electronică” la tipul documentului;

dacă au introdus numărul CEI în formatul complet, cu două litere și șapte cifre.

StartupCafe.ro a trimis Administrației Fondului pentru Mediu întrebări referitoare la problemele semnalate de titularii cărților electronice de identitate.

Vom reveni în cazul în care AFM va transmite informații suplimentare față de instrucțiunile publicate deja.

Rabla Auto 2026: Buget și valoarea ecotichetelor

Programul Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice are un buget total de 300 de milioane de lei.

Înscrierile se desfășoară până pe 31 decembrie 2026, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

Persoanele fizice pot obține:

18.500 de lei pentru achiziționarea unui autoturism 100% electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 de lei pentru un autoturism plug-in hybrid sau o motocicletă electrică;

12.000 de lei pentru un autoturism hybrid;

10.000 de lei pentru un autoturism cu motor termic, inclusiv GPL sau GNC, ori pentru o motocicletă.

Înscrierea se realizează exclusiv prin platforma oficială AFM.

StartupCafe.ro a prezentat anterior condițiile Programului Rabla Auto 2026, bugetul sesiunii și principalele reguli pentru solicitanți.