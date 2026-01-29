Protecția Consumatorilor s-a dus în control în Dragonul Roșu și a dat amenzi de peste 170.000 EUR, într-o singură zi

Protecția Consumatorilor (ANPC) s-a dus în control în complexul „Dragonul Roșu” și a dat amenzi de peste 880.000 lei, echivalentul a aproape 173.000 EUR.

ANPC a anunțat că, într-o singură zi, a verificat peste 150 de operatori economici și a constatat numeroase nereguli.

„Controalele au vizat prevenirea comercializării produselor neconforme și periculoase, cu impact direct asupra sănătății și siguranței consumatorilor”, precizează Protecția Consumatorilor.

Astfel, printre principalele abateri identificate în urma controalelor se numără:

jucării periculoase, fără avertismente sau informații obligatorii privind siguranța utilizării

jucării cu deficiențe grave de informare, inclusiv lipsa identificării persoanei responsabile de introducerea pe piață

produse textile fără menționarea compoziției fibroase, cu încălcarea legislației în vigoare

deficiențe majore de informare la articole textile și de încălțăminte

echipamente electrice de joasă tensiune comercializate fără documente care să ateste conformitatea cu normele de siguranță ale UE

desfășurarea activității comerciale fără autorizație legală de funcționare

În urma controalelor au fost aplicate 213 amenzi contravenționale în valoare totală de peste 880.000 lei, au fost date 15 avertismente și au fost oprite definitiv de la comercializare produsele neconforme, a căror valoare se ridică la peste 36.000 lei.

Totodată, au fost oprite temporar de la vânzare produse în valoare de peste 5,1 milioane lei.