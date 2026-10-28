Proprietarul mall-urilor Promenada și Mega Mall inaugurează un nou parc fotovoltaic în România, pe terenul unei foste exploatări miniere

Dezvoltatorul imobiliar NEPI Rockcastle, care deține centre comerciale precum Promenada și Mega Mall din București, a inaugurat un nou parc fotovoltaic în România, în județul Prahova. Proiectul, cu peste 90.000 de panouri solare, face parte dintr-un program de investiții în energie regenerabilă de peste 100 de milioane de euro.

Noul parc fotovoltaic este amplasat în localitatea Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani, pe o suprafață de 75,5 hectare. Are o capacitate instalată de 56,2 MW și o producție anuală estimată la 73.000 MWh, echivalentul consumului de energie electrică al peste 40.000 de gospodării.

Proiectul a fost realizat în parteneriat cu compania Global Technical Systems (GTS), specializată în implementarea de proiecte energetice și instalații tehnice.

De la extracția de agregate minerale la producția de energie electrică

O particularitate a investiției este amplasamentul ales. Parcul fotovoltaic a fost construit pe terenul unei foste exploatări de agregate minerale, o suprafață degradată care a primit astfel o nouă utilizare economică.

Terenul dintre rândurile de panouri este folosit în prezent pentru pășunatul oilor crescătorilor locali, o metodă de întreținere a vegetației care permite utilizarea agricolă a suprafeței ocupate de instalațiile fotovoltaice.

Cele peste 90.000 de panouri solare sunt bifaciale, ceea ce înseamnă că pot capta lumina pe ambele fețe. Acestea folosesc tehnologia N-type i-TOPCon, cu o eficiență de până la 23% și o garanție de producție de 30 de ani.

Parcul dispune și de o stație de transformare proprie, infrastructura fiind pregătită pentru o eventuală extindere prin instalarea unor baterii de stocare a energiei.

Proprietarul centrelor comerciale vrea să producă tot mai mult din energia pe care o consumă

Investiția din Prahova este al doilea mare parc fotovoltaic dezvoltat de NEPI Rockcastle în România, după cel inaugurat în octombrie 2025 la Chișineu-Criș, județul Arad.

Primul proiect, cu o capacitate instalată de 54 MW, a presupus o investiție de aproximativ 30 de milioane de euro și a generat venituri de 1,8 milioane de euro în prima jumătate a anului 2026.

Prin dezvoltarea celor două parcuri și utilizarea instalațiilor fotovoltaice montate pe acoperișurile centrelor comerciale, NEPI Rockcastle estimează că va putea acoperi din producția proprie de energie regenerabilă 31% din consumul total de electricitate al grupului până la sfârșitul anului 2026.

Ponderea ar urma să crească de la aproximativ 6%, nivelul de referință indicat de companie pentru perioada de acum doi ani.

„Parcul fotovoltaic de la Ariceștii Rahtivani (Nedelea) este un exemplu concret al modului în care transformăm sustenabilitatea în investiții cu impact pe termen lung. Investițiile în energie verde ne ajută să creștem eficiența și reziliența portofoliului nostru și, în același timp, să generăm valoare durabilă pentru chiriași, comunități și întregul ecosistem din jurul centrelor noastre comerciale”, a declarat Andrei Radu, Group Development Director al NEPI Rockcastle.

Pentru dezvoltatorul imobiliar, producția proprie de electricitate reprezintă atât o modalitate de reducere a dependenței de energia cumpărată din piață, cât și o activitate care poate genera venituri suplimentare.

NEPI Rockcastle este unul dintre cei mai mari proprietari de centre comerciale din Europa, cu un portofoliu evaluat la 8,4 miliarde de euro, format din 60 de proprietăți în opt țări.

Grupul este prezent în România, Polonia, Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Croația, Cehia și Spania și are în derulare un program mai amplu de investiții imobiliare, de peste 840 de milioane de euro.