Proprietarul Dacia va produce drona de 5 kilograme care poate fi transportată de un singur militar și poate lovi ținte la peste 30 km distanță. Alianță strategică Renault-Thales (FOTO+VIDEO)

Renault Group, proprietarul francez al uzinei Dacia de la Pitești, și grupul de tehnologie și apărare Thales au anunțat un parteneriat strategic pentru dezvoltarea unei industrii suverane de drone în Franța. Cele două companii vor combina expertiza Thales în domeniul apărării cu experiența Renault în inginerie industrială și producție de volum pentru a proiecta și fabrica la scară largă muniția telecomandată TOUTATIS, destinată conflictelor de mare intensitate.

Anunțul a fost făcut în cadrul salonului internațional Eurosatory 2026 și marchează extinderea colaborării dintre cele două grupuri, după prezentarea vehiculului tactic 4 TROOP. Potrivit Renault Group și Thales, obiectivul este consolidarea rezilienței industriale a Franței și asigurarea unei aprovizionări fiabile pentru forțele armate, într-un context în care statele europene accelerează investițiile în domeniul apărării.

Proprietarul Dacia își aduce experiența din industria auto în producția de drone

Noul parteneriat are ca miză dezvoltarea și producția la scară largă a sistemului TOUTATIS, o muniție telecomandată concepută pentru conflicte de mare intensitate.

Cele două companii spun că proiectul urmărește să răspundă cerințelor operaționale și strategice aflate în schimbare și, în același timp, să crească competitivitatea industriei franceze de apărare.

„Parteneriatul strategic combină expertiza avansată a Thales în domeniul apărării cu capacitățile Renault Group în inginerie industrială și producție, pentru a construi o industrie franceză a dronelor care să fie suverană, agilă și competitivă, în concordanță cu cerințele economiei de război”, au transmis cele două companii, în comunicatul comun.

Prin colaborare, Renault Group va contribui cu know-how-ul său în materie de proiectare industrială, procese de fabricație și producție în serie, în timp ce Thales va furniza tehnologiile și expertiza din sectorul apărării.

Dronele TOUTATIS, noul proiect comun Renault Group - Thales

Patrice Caine, președinte și director general al Thales, a declarat că noul proiect reunește expertiza celor două grupuri franceze pentru dezvoltarea unei industrii strategice.

„Acest nou parteneriat strategic dintre Thales și Renault Group reunește punctele forte ale două campioane franceze în sprijinul industriei suverane de drone a Franței. Renault Group aduce în proiectul TOUTATIS expertiza sa industrială, precum și cele mai înalte standarde ale producției din industria auto, pentru a proiecta, industrializa și produce la scară largă, în termene mai scurte și la costuri optimizate. Sunt mândru de munca realizată de echipele noastre”, a declarat Patrice Caine, președinte și director general al Thales, potrivit comunicatului comun.

Acesta a amintit și de vehiculul tactic 4 TROOP, prezentat de Renault Group și Thales la salonul Eurosatory 2026.

„La Eurosatory, Renault Group și Thales au prezentat, de asemenea, 4 TROOP, un vehicul tactic inovator conceput pentru a răspunde cerințelor operaționale în schimbare ale forțelor terestre. Prin integrarea dronelor, senzorilor, comunicațiilor hibride securizate și instrumentelor de sprijin al deciziilor bazate pe inteligență artificială, 4 TROOP oferă forțelor armate un vehicul cu capacități operaționale semnificativ îmbunătățite”, a mai spus Patrice Caine.

Renault Group își extinde prezența în sectorul apărării

Parteneriatul cu Thales marchează un nou pas pentru Renault Group în industria de apărare. Cele două companii colaboraseră deja pentru dezvoltarea vehiculului tactic 4 TROOP, iar noul acord extinde cooperarea către segmentul dronelor și al munițiilor telecomandate.

Potrivit Renault Group și Thales, obiectivul este dezvoltarea unei capacități industriale franceze capabile să răspundă cerințelor actuale ale forțelor armate și să ofere Franței o mai mare autonomie într-un domeniu considerat strategic.

Proiectul se înscrie într-un context mai amplu în care țările europene își intensifică investițiile în apărare și încearcă să-și consolideze capacitățile industriale interne, inclusiv în sectorul dronelor și al sistemelor autonome.

Renault Group deține producătorul român Automobile Dacia prin intermediul Renault SA, care controlează aproximativ 99,43% din capitalul companiei, potrivit informațiilor oficiale ale grupului francez și ale Dacia.

Ce este drona TOUTATIS pe care Renault Group și Thales vor să o producă la scară largă

TOUTATIS este o muniție telecomandată de tip „loitering munition” („dronă kamikaze”), dezvoltată de Thales pentru operațiuni de mare intensitate. Sistemul este conceput pentru a identifica și neutraliza ținte după decizia operatorului și poate fi utilizat atât pentru misiuni de recunoaștere, cât și pentru atac.

Drona este foarte versatilă și poate fi lansată de militari aflați la sol, dar și de pe diferite platforme, inclusiv vehicule de luptă, aeronave și nave militare. Potrivit Thales, TOUTATIS este proiectată pentru a funcționa inclusiv în medii în care semnalele GPS sunt indisponibile sau comunicațiile sunt bruiate.

În versiunea standard, TOUTATIS are o rază de acțiune de aproximativ 10 kilometri și o autonomie de zbor de 45 de minute. O versiune cu rază extinsă poate depăși 30 de kilometri și poate rămâne în aer mai mult de 30 de minute. Sistemul este echipat cu un focos modular și securizat și este destinat în special neutralizării vehiculelor ușor blindate și altor ținte tactice.

Cu o greutate de aproximativ 5 kilograme, drona poate fi transportată de un singur militar. Ea este lansată dintr-un tub, iar aripile pliabile îi permit să fie transportată cu ușurință pe teren. Viteza de croazieră este de aproximativ 90 km/h.

Thales descrie TOUTATIS drept o nouă generație de muniții telecomandate, dezvoltată pentru a oferi forțelor armate „un nou avantaj operațional” în conflictele moderne.

















