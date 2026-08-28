O româncă, inclusă de americani în TOP 100 cei mai influenți oameni în AI, alături de Elon Musk, Sam Altman, Dario Amodei și alții

Românca Daniela Rus, profesoară la Institutul de Tehnologie din Massachussets (MIT) și fondatoare a unui startup de inteligență artificială, a fost inclusă în topul revistei americane TIME care reunește cei mai influenți oameni din industria AI din 2026.

Ea este prima femeie la conducerea laboratorului MIT de informatică și inteligență artificială, fiind numită în funcția de director în anul 2012. CSAIL este cel mai mare laborator interdepartamental al universității tehnologie din SUA, cu un personal de 900 de cercetători distribuiți în 50 de grupuri de lucru, pe trei domenii mari: inteligență artificială, sisteme și teorie.

Aceasta a co-fondat și startup-ul Liquid AI, alături de Ramin Hasani și Mathias Lechner, o firmă care construiește sisteme AI de uz general, „capabile, eficiente, foarte aliniate și de încredere”, conform descrierii de pe site.

Despre Daniela am mai scris pe StartupCafe.ro, atunci când a dezvoltat, alături de o echipă de cercetători, un sistem prin care mașinile autonome vor putea „să vadă după colț” pentru a evita mai bine accidentele, și când a fost inclusă într-un accelerator de cercetare derulat de Forțele Aeriene din SUA.

„O altă companie co-fondată de Rus, Venti Technologies, se concentrează pe automatizarea logisticii; până în prezent, vehiculele sale autonome au transportat peste 200.000 de containere în Portul Singapore. "Acum douăzeci de ani, nu visam la nimic din lucrurile pe care le facem acum", spune ea”, scrie revista TIME în editorialul dedicat ei.

TIME 100 AI 2026 reunește cele mai mari nume din industria de inteligență artificială și oamenii care s-au remarcat în sfera AI, cum ar fi Mark Chen, Sam Altman și Greg Brockman (OpenAI), Elon Musk (SpaceXAI), Dario și Daniela Amodei (Anthropic) sau Ali Ghodsi (Databricks), inovatori ca Michael Truell (Cursor), Peter Steinberger (OpenClaw) sau Yang Zhilin (Moonshot AI), dar și Paris Hilton, Bernie Sanders, Philip Colligan (directorul general al Raspberry Pi Foundation), Yann LeCun, Mira Murati și Ilya Sutskever.