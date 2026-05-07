Dronă românească ce poate atinge o viteză de 500 km/h, realizată de o firmă privată

Firma clujeană BraveX Aero anunță, joi, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a finalizat dezvoltarea și validarea unei drone de uz militar, cu motor jet, care poate atinge viteze de până la 500 km/h.

Aparatul de zbor fără pilot, denumit Vimana Jet, este acum gata de producție.

BraveX Aero susține că Vimana Jet este „prima dronă românească cu propulsie jet, capabilă să atingă viteze de până la 500 km/h, cu un timp de zbor de 40 de minute la o viteză de croazieră de 250 km/h”.

Firma clujeană dezvoltă două modele Vimana Jet, cu parametri ușor diferiți.

Acestea pot fi folosite ca drone-țintă pentru calibrarea sistemelor de apărare și ca drone-interceptor.

„Testele de zbor și validările tehnice au fost finalizate, iar dronele au fost deja livrate către clienți. În ultimele două luni, peste 20 de zboruri de test au fost efectuate, totalizând 800 km de zbor, modelele fiind deja pregătite pentru producție. Mă bucur și sunt mândru de echipa cu care am realizat aceste performanțe”, spune Rareș Racoțean, CTO (director de tehnologie) și fondator al companiei.

Firma caută finanțări

Recent, BraveX Aero a finalizat livrarea de drone în cadrul unui contract semnat în toamna anului trecut, confirmând capacitatea operațională de cercetare-dezvoltare, producție și livrare la scară a companiei.

Pentru a răspunde cererii în creștere și pentru a scala capacitatea de producție, BraveX Aero derulează în prezent o rundă de strângere de finanțări.

Firma spune că va aloca fondurile pentru extinderea capacității de producție și accelerarea vânzărilor pe piețele europene, precum și pentru finalizarea modelului VTOL (dronă cu decolare verticală) până la finalul anului 2026.

De asemenea, BraveX Aero va participa ca expozant la Black Sea Defense, Aerospace and Security International Exhibition (BSDA), cel mai important eveniment de apărare și securitate din regiunea vestică a Mării Negre. Vizitatorii sunt invitați să discute cu echipa BraveX Aero despre oportunități de parteneriat și colaborare în cadrul standului companiei, D662.

BraveX Aero este un producător român de drone cu rază lungă de acțiune, fondat cu misiunea de a oferi soluții de supraveghere și recunoaștere aeriană 100% suverane european.

Compania spune că produce și comercializează o gamă de cinci modele, de la drone electrice la drone cu propulsie jet, destinate securității, apărării, controlului frontierelor, intervențiilor civile și monitorizării mediului.

BraveX Aero livrează în prezent 2-5 drone cu aripă fixă pe lună și colaborează cu peste 15 parteneri și consorții europene pe diverse aspecte tehnologice.