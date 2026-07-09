Un producător britanic de drone maritime atrage finanțare de 175 milioane dolari, într-o rundă condusă de investitori care au finanțat și antreprenori români

Startup-ul de tehnologii de apărare maritimă Kraken Technology Group anunță că a strâns 175 milioane dolari într-o nouă rundă de finanțare, condusă de firma de investiții DTCP, care a oferit anterior sprijin și unor antreprenori români.

Runda de finanțare de tip Seria B a fost condusă de Digital Transformation Capital Partners (DTCP) și susținută de NATO Innovation Fund (NIF), Rheinmetall, British Business Bank, Inocea Group, HICO, Thesiger Capital Group, BOKA Capital, Supernova Invest și Hakluyt Capital.

Investitorii timpurii ai startup-ului, precum NIF, National Security Strategic Investment Fund (NSSIF) din Marea Britanie, și SmartCap, alături de VC-urile Notion Capital și Speedinvest, au trecut acum la equity după participarea lor la rundele de finanțare anterioare.

Noua rundă vine după ce firma de apărare maritimă a obținut mai multe contracte importante de la Ministerul Apărării din Marea Britanie, NATO și USSOCOM. În același timp, compania are numeroase parteneriate majore de producție pentru a susține aprovizionarea globală, inclusiv Rheinmetall în Germania și Anduril Industries în SUA.

„Kraken este încântat să colaboreze cu DTCP, conducând un grup atât de prestigios de investitori europeni și internaționali. Această rundă semnificativă de finanțare va accelera implementarea globală a Kraken, permițând desfășurarea unor capacități consolidate, fiabile și pregătite pentru misiune pentru NATO și partenerii săi mondiali la o scară fără precedent în domeniul maritim”, a spus Mal Crease, fondator și CEO al Kraken Technology Group.

Fondat în anul 2020 în Marea Britanie, Kraken Technology Group proiectează și construiește drone maritime autonome avansate pentru misiuni de apărare, axate pe operațiuni litorale, de suprafață și subacvatice pentru partenerii NATO și aliați. Tehnologia este concepută pentru a răspunde cererii tot mai mari pentru sisteme maritime care pot fi demarate rapid și care pot opera în medii contestate și complexe.

Gama actuală a Kraken include navele de suprafață fără pilot K3 SCOUT, K5 KRAKEN și K7 SABRE și platforma subterană fără personal K4 MATA.

„Pentru DTCP, investiția reflectă importanța strategică tot mai mare a sistemelor maritime fără echipaj în cadrul apărării moderne. Pe măsură ce forțele NATO și aliate caută să întărească reziliența maritimă, operațiunile distribuite și capacitățile scalabile de descurajare, DTCP consideră că Kraken este bine poziționată pentru a deveni un furnizor de platforme de top în ecosistemul global de apărare maritimă”, scrie firma de investiții într-un anunț.

DTCP a investit și în fondatori români

Firma de investiții DTCP, susținută de Deutsche Telekom, a investit anterior și în startup-ul britanic Dexory, fondat de antreprenorii români Andrei Dănescu, Adrian Negoiță și Oana Jinga. Compania de roboți și inteligență artificială pentru depozite a obținut o rundă de finanțare de serie B de 80 de milioane de dolari, condusă de fondul DTCP, în anul 2024. De asemenea, în 2025, investitorul german a participat și la o rundă de serie C de 100 de milioane de dolari pentru Dexory, finanțare condusă de fondul Eurazeo.

DTCP spune că portofoliul său de active administrate a ajuns la valoarea de 4,5 miliarde EUR în iunie 2026 și că are peste 60 de profesioniști în birouri din Hamburg, Frankfurt, Berlin, Londra, Luxemburg, San Francisco, Tel Aviv și Valencia.