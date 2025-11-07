Procurorii au văzut datele din aplicațiile de ride-sharing Uber, Bolt și Black Cab și au deschis dosar penal de evaziune fiscală la o firmă românească de transport alternativ

Procurorii și polițiștii doljeni au folosit datele din aplicațiile de ride-sharing Uber, Bolt și Black Cab și au deschis un dosar penal de evaziune fiscală, cu prejudiciu de aproape 1 milion de lei, la o firmă românească de transport alternativ.

Unitățile Parchetului General și ale Poliției Române din toată țara au început recent o operațiune denumită Jupiter 4, de combatere a infracțiunilor economice la nivel național.

În cadrul acestei operațiuni, procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Dolj au executat „4 mandate de percheziție domiciliară în județul Dolj și un mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de aproximativ 957.424 lei”, potrivit unui comunicat oficial.

„Din cercetările efectuate rezultă că, în perioada 01.01.2023 – 31.05.2024, reprezentanţii unei societăţi au desfăşurat activitate de transport alternativ de persoane, în colaborare cu platformele UBER, BOLT, Black Cab, folosind, pe de-o parte, conducători auto angajaţi în cadrul societăţii, cu privire la care nu declarau autorităţilor fiscale toate orele lucrate, existând astfel o necorelare cu cele înregistrate în aplicaţiile platformelor cu care colaborau (UBER, BOLT, Black Cab), cu consecinţa omisiunii de a evidenţia toate veniturile realizate, şi, pe de altă parte, conducători auto care prestau servicii de transport persoane şi obţineau venituri în numele societăţii, dar fără forme legale de angajare, cu consecinţa ascunderii sursei impozabile” - a precizat Parchetul General.

În luna mai 2024, părțile sociale deținute în firmă de către un patron din județul Dolj au fost cedate către un cetățean sri-lankez, devenit astfel noul administrator al firmei de transport alternativ, iar sediul social a fost mutat din Dolj în București, conform Poliției.

Evaziune cu mașini second-hand aduse din străinătate

Separat, într-un alt caz, în județul Vrancea, este cercetat un caz de evaziune fiscală de jumătate de milion de lei, la o firmă care aducea mașini second-hand din străinătate și le vinde în România.

Astfel, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Vrancea au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară în județul Vrancea și un mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 532.097 lei.

„Din cercetări, a rezultat că, în perioada 01.11.2021 - 31.10.2024, o societate comercială a achiziţionat din spaţiul comunitar autoturisme care au fost vândute ulterior către terţe persoane fizice (ocazional şi către persoane juridice) de pe teritoriul României, iar pentru livrările efectuate a aplicat regimul special pentru livrările de bunuri second-hand, colectând TVA doar pentru marja profitului, fiind cauzat un prejudiciu bugetului consolidat al statului” - susțin procurorii, într-un comunicat oficial.

Din 2025, ANAF urmărește încasările șoferilor de ridesharing prin declarația D397 pe care o depun Uber, Bolt și alte platforme

Din anul 2025, Ministerul Finanțelor a introdus un nou instrument legislativ: declarația informativă D397, pe care o depun la ANAF marile platforme de ridesharing care operează în România, ca Uber și Bolt.

Platformele de transport alternativ sunt obligate să transmită periodic date direct către Fisc.

ANAF spune că noul instrument îi permite acum „un control activ și în timp real” asupra activităților din domeniul transportului alternativ. .

„Dincolo de efectul implicit obținut în sensul creșterii gradului de conformare voluntară, Direcția generală antifraudă fiscală deține date complete, obținute în timp real pentru realizarea de analize de risc fiscal punctuale și țintite exclusiv spre cazurile care prezintă risc fiscal. A.N.A.F. își propune ca măsura legislativă adoptată să contribuie decisiv la combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate în domeniul transportului alternativ de persoane dar să protejeze și persoanele de bună credință care activează în acest domeniu și care se conformează legislației fiscale” - afirmă Fiscul.

„Direcţia generală antifraudă fiscală va continua investigarea domeniului transportului alternativ de persoane și va instrumenta operativ cazurile de evaziune fiscală rezultate din analizele de risc realizate, având acum posibilitatea realizării unor intervenții rapide, în timp real”- adaugă ANAF în comunicatul său de luni.

Formularul 397 - Declarație informativă privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto intermediate printr-o platformă digitală a fost introdus prin Ordinul ANAF 382/2025 și va trebui depus lunar la Fisc, până în ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare.

Oficial, Ordinul ANAF a intrat în vigoare în luna mai 2025, astfel că deținătorii de aplicații online care intermediază prestarea serviciilor de transport alternativ au început să facă raportarea din luna iunie.

Potrivit Ordinului 382/2025, în situația în care operatorul platformei digitale este o persoană juridică nerezidentă, obligația revine filialei prin care se derulează activitățile comerciale în România.

Formularul 397 conține informații despre activitatea firmelor care operează pe aceste aplicații, valoarea curselor și a încasărilor realizate de operatorul de transport alternativ, codul de înregistrare fiscală - operator de transport alternativ, data acceptării sau eliminării acestuia din platforma digitală.

De asemenea, cuprinde și date despre mașini (număr de înmatriculare, număr kilometri parcurși în curse etc) și șoferi (nume, prenume, CNP, data acceptării pe platforma digitală, sume încasate în numerar pentru cursele realizate).

În cazul în care după depunerea declarației operatorul platformei digitale constată existența unor omisiuni/erori în datele declarate, acesta trebuie să depună o nouă declarație corect completată cu operațiunile care necesită modificarea și/sau operațiunile care nu au fost declarate, declarație care înlocuiește declarația informativă depusă inițial.

Declarația se depune în format electronic sub forma unui fișier PDF, cu fișier xml atașat, semnat electronic.

Fiscul spunea anul trecut că vrea să introducă acest formular pentru a avea acces în timpul util la datele fiscale, în așa fel încât să se poată interveni pentru a reduce „evaziunea fiscală în domeniu” și pentru a „recupera sumele datorate de contribuabilii care au calitatea de operator de transport alternativ”.