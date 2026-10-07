Prima finanțare din fondul de investiții regional Vest Ventures, acordată unui startup românesc de IT

Vest Ventures este primul fond de investiții românesc lansat cu fondurile europene din programele regionale ale României, iar miercuri a anunțat prima sa investiție, care ajunge la un startup IT românesc: Fiora5.

Fondul de capital de risc cu finanțare europeană, alocată prin ADR Vest, a anunțat, miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, că trece de la faza de accelerare a startup-urilor la investiții directe.

Vest Ventures pregătește, în următoarele trei săptămâni, finanțări în valoare totală de 1,4 milioane de euro, în companii tehnologice cu potențial de creștere internațională.

Noile investiții vizează atât startup-uri care au parcurs prima cohortă a acceleratorului Vest Ventures, cât și o companie aflată într-o etapă mai avansată, printr-o investiție de tip seed. Astfel, fondul face trecerea de la etapa de selecție, accelerare și validare la capital investit direct în companii.

Prima investiție anunțată este acordată startup-ului Fiora5, companie românească de deep tech care dezvoltă proprietate intelectuală pentru procesoare CPU de înaltă performanță și consum redus de energie. Lansat în august 2025, la Timișoara, de Darian Domocoș (foto), startup-ul lucrează la un nou nucleu de procesare destinat viitoarelor generații de cipuri, cu aplicații în domenii precum inteligența artificială, robotica, ochelarii inteligenți și sistemele de infrastructură.

Tehnologia proprie, care urmează să fie prezentată public în 2027, urmărește să combine o putere ridicată de calcul cu un consum redus de energie, într-un context în care tot mai multe operațiuni de procesare a datelor se mută direct pe dispozitive.

Fiora5 face parte și din ChipStart EU, program european dedicat accelerării companiilor din industria semiconductorilor, și beneficiază de expertiza unor consilieri cu experiență în companii globale din tehnologie și semiconductori. În perioada următoare, startup-ul pregătește un parteneriat strategic cu o companie din Silicon Valley și extinderea echipei cu specialiști din industrie, cu obiectivul de a construi din România o companie competitivă internațional în domeniul procesoarelor și al proprietății intelectuale pentru cipuri.

„Un accelerator își demonstrează valoarea atunci când progresul construit în program se transformă în companii mai puternice și, acolo unde există un investment case solid, în capital pentru următoarea etapă de creștere. Investiția în Fiora5 deschide această etapă pentru Vest Ventures, iar în următoarele săptămâni continuăm cu noi tranzacții, atât în companii care au trecut prin accelerator, cât și la nivel seed. Vorbim despre 1,4 milioane de euro pe care îi alocăm în trimestrul 4 al anului 2026, în startup-uri cu tehnologie relevantă, fondatori capabili să execute și ambiția de a construi din România pentru piețe internaționale. Dincolo de capital, obiectivul nostru este să le oferim acces la know-how și la o rețea internațională care poate accelera următoarea lor etapă de dezvoltare”, a declarat Cristobal Alonso, Managing Director & General Partner Vest Ventures.

Investițiile sunt rezultatul unui mecanism construit pentru a însoți startup-urile pe mai multe etape de dezvoltare: de la identificarea ideilor și accelerarea companiilor aflate la început de drum până la finanțarea celor care demonstrează că pot crește și se pot extinde pe piețe internaționale. Capitalul este completat de mentorat, expertiză operațională și acces la rețele de antreprenori, investitori și parteneri din afara României.

„Vrem să construim în Regiunea Vest un ecosistem în care o companie cu potențial să găsească sprijin, expertiză, dar și capitalul de care are nevoie pentru a crește. Fiora5 arată de ce am creat Vest Ventures: pentru ca startup-urile care au tehnologia, echipa și un plan solid de dezvoltare să poată face pasul de la accelerare la investiție. Primele tranzacții ne demonstrează că acest mecanism începe să producă rezultatele pentru care a fost construit”, a declarat Sorin Maxim, Director General al Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest).

Antreprenorii români se pot înscrie online la programul Vest Ventures

Prima cohortă Vest Ventures a reunit nouă startup-uri, selectate pentru un program intensiv de accelerare de 16 săptămâni. Fondatorii au lucrat la validarea produselor, consolidarea modelelor de business, vânzări, pregătirea pentru întâlnirile cu investitorii și atragerea de capital.

Programul a combinat workshopuri, sesiuni individuale de coaching și sprinturi de lucru și a conectat startup-urile din program cu ecosistemul internațional. După debutul cohortei la Timișoara, fondatorii au participat la o etapă internațională la Tallinn, în Estonia, în jurul conferinței Latitude59, unde au intrat în contact direct cu fondatori, investitori și experți din ecosistemul european.

Pe parcursul acceleratorului, echipele au lucrat cu mentori, antreprenori, investitori și specialiști cu experiență internațională, prin metodologia și rețeaua Startup Wise Guys și prin comunitatea construită în jurul Vest Ventures.

Modelul va continua cu patru cohorte de accelerare, completate de programe regionale de pre-accelerare, astfel încât startup-urile să poată evolua de la idee și MVP la validare, investiție și scalare.

Aproximativ 6 milioane de euro din bugetul Vest Ventures sunt destinați investițiilor directe în startup-uri aflate în etapa pre-seed, cu accent pe companii de tehnologie și afaceri inovatoare cu potențial de creștere.

Cea de-a doua cohortă a acceleratorului Vest Ventures începe în 2 noiembrie 2026.

Antreprenorii interesați pot aplica pentru program și pentru acces la expertiza, rețeaua și oportunitățile de investiție oferite de Vest Ventures pe site-ul oficial, vestventures.vc.

Vest Ventures este primul fond regional de investiții de capital de risc din vestul României, creat pentru a susține startup-uri și companii aflate în faze incipiente prin investiții, accelerare, mentorat și acces la rețele de investitori și parteneri.

Fondul este operat de un consorțiu format din Startup Wise Guys, Cowork Timișoara, Growceanu și Iceberg Plus și beneficiază de un buget total de 16,5 milioane de euro, provenit din Programul Regional Vest 2021–2027, administrat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest.