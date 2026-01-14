Prima ediție Fidelis din 2026: Perioada de depunere, dobânzile și scadența la titlurile de stat în euro și lei

Ministerul Finanțelor a anunțat miercuri că prima ediție Fidelis din 2026 se va desfășura în perioada 16-23 ianuarie și va veni cu dobânzi de până la 7,5% la emisiunile în lei și de până la 6,2% la cele în euro.

Cei care vor să-și investească economiile în Programul Fidelis, ediția din ianuarie, vor beneficia de dobânzi neimpozabile, astfel:

În LEI:

de 6,45% - cu scadența la 2 ani

de 7,45% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge

de 7,1% cu scadența la 4 ani

de 7,5% cu scadența la 6 ani

În EURO:

de 3,75% cu scadența la 3 ani

de 4,75% cu scadența la 5 ani

de 6,2% cu scadența la 10 ani

Conform Finanțelor, persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat Fidelis denominate în lei și în euro prin intermediul băncilor partenere: BT Capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille (partener Libra Bank).

Donatorii de sânge vor avea o tranșă dedicată. Tranșa specială de titluri de stat Fidelis, emise în lei, cu scadență la 2 ani, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 august 2025, va avea o dobândă de 7,45%. Donatorii-investitori vor avea un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei.

Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.