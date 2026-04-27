Premieră în gamingul românesc: jucătoarea Reddysh, inclusă în celebrul joc Fortnite

Irina Simion, alias Reddysh, creatoare de conținut și jucătoare competitivă din România, a fost inclusă oficial în celebrul joc Fortnite.

Premiera pentru gamingul românesc va fi marcată printr-un eveniment dedicat comunității jocului, care va avea loc la EVA VR București, au anunțat, luni, organizatorii, într-un comunicat transmis StartupCafe.

Skinul Reddysh, alături de cele ale altor două creatoare internaționale, Sommerset și Moxie, este disponibil într-un pachet trio în Item Shop, în Fortnite. Parte din setul Triple Threat, skinul este inclus în Icon Series, seria dedicată celor mai influente personalități din universul Fortnite.

Evenimentul are loc marți, 28 aprilie, de la ora 19:00, la EVA VR București (Str. Biharia 67–77). Intrarea este gratuită, iar pentru acces participanții trebuie să se înscrie AICI.

București este una dintre cele trei opriri ale turneului Into the Zone: Triple Threat, o serie de evenimente dedicate comunităților locale ale celor trei creatoare. Turneul include Dallas, pentru Sommerset, Mexico City, pentru Moxie, și București, pentru Reddysh, fiecare oprire fiind construită în jurul creatoarei din regiunea respectivă și a comunității sale.

Reddysh, pe numele său real Irina Simion, va fi în centrul activărilor dedicate fanilor, de la momente de gameplay și provocări 1v1 împotriva participanților, până la activități inspirate de Fortnite. Programul include și sesiuni de joc alături de fani, un moment de tip „Hype Draft”, în care participanți selectați vor intra în meciuri împreună cu Reddysh și echipele celorlalte creatoare, precum și o sesiune de meet & greet.

Printre activările pregătite pentru participanți se numără o zonă de construcție LEGO inspirată de Fortnite, precum și „Reddy, Set, GO!”, un challenge de reacție gândit în jurul vitezei, reflexelor și preciziei asociate gameplayului Fortnite.

„Pentru comunitatea românească de gaming, evenimentul este un moment de recunoaștere internațională pentru o româncă activă în ecosistemul Fortnite. Alegerea Bucureștiului ca una dintre cele trei opriri ale turneului confirmă energia comunității locale și locul tot mai vizibil pe care România îl ocupă în cultura globală de gaming. Iar pentru noi, cei de la EVA, este o onoare să găzduim un asemenea moment definitoriu pentru Reddysh, o româncă al cărei skin poate fi folosit în Fortnite de mii și mii de jucători din întreaga lume”, a precizat Andrei Moisa, COO EVA VR București.

Evenimentul va avea loc în spatiul de la EVA (Esports Virtual Arenas) care dispune de 2 arene de câte 400 metri pătrați fiecare, un restaurant-bar generos si un lounge la etaj de unde invitații pot vedea acțiunea de pe teren.