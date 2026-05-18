Conferință dedicată dezvoltatorilor de jocuri video din România și Europa de Est, la București. Educația în game development, temă principală

Conferința Dev.Play 2026, dedicată dezvoltatorilor de jocuri video din România și din regiune, revine la începutul lunii iunie, la București, care va reuni toate universitățile din România cu programe de game development, oferind studenților interesați de o carieră în industrie ocazia de a se întâlni cu reprezentanții acestora, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Evenimentul reunește specialiști de renume din industria locală și internațională de game development. Conferința are loc la Hotel Novotel, situat pe Calea Victoriei, în centrul Capitalei, între 8 și 9 iunie 2026.

În ultimii 10 ani, mediul academic din România a introdus programe de studii în game development, recunoscând jocurile video nu doar ca formă de divertisment, ci și ca expresie culturală și domeniu de studiu relevant, contribuind la conturarea unei infrastructuri educaționale solide. În prezent, instituții de prestigiu oferă programe de licență și master în game development, urmate de sute de studenți care vor deveni viitori specialiști ai industriei, transmit organizatorii.

„Industria de game development din România numără în prezent aproape 6700 de angajați, iar ritmul de creștere s-a plafonat în ultimii ani. Există chiar o ușoară scădere. În acest context, una dintre întrebările-cheie pentru industrie este cum va fi susținută următoarea etapă de dezvoltare și cum va fi pregătită noua generație de specialiști. Un răspuns vine din zona educațională, unde, în ultimul deceniu, a avut loc o dezvoltare semnificativă a programelor dedicate game development-ului. Asadar facilităm participarea studenților la Dev.Play, pentru a intra in contact cu facultăți de prestigiu din România”, a precizat Cătălin Butnariu, membru în board-ul RGDA (Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România).

Conferința aduce într-un singur loc principalele universități tehnice și de artă din România, ce oferă studenților și viitorilor profesioniști oportunitatea de a explora direct opțiunile educaționale din domeniu.

Universitățile participante sunt:

Universitatea Politehnica Timișoara;

Universitatea Politehnica din București;

Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”;

Universitatea de Vest din Timișoara;

Universitatea Națională de Arte București;

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”;

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

La eveniment vor fi prezente și inițiative private precum Echo School, care oferă primele programe de licență în game development din România.

Dev.Play 2026 va găzdui și o masă rotundă dedicată viitorului educației în game development, care va aduce împreună reprezentanți ai universităților din România, studiourilor locale și sectorului public. Discuția își propune să creeze un cadru de dialog între mediul academic, industrie și autorități, pentru a identifica soluții concrete privind formarea noii generații de specialiști și alinierea programelor educaționale la nevoile reale ale pieței.

„În 2018 a fost înființat programul Art of Game Design la UNATC, primul program de master dedicat dezvoltării de jocuri, o inițiativă curajoasă pentru mediul academic, într-un context încă necunoscut. În timp, atât echipa, cât și studenții au crescut împreună, beneficiind constant de sprijinul industriei. Bucuria este cu atât mai mare când observi că tot mai mulți absolvenți și-au găsit locul atât în zona de dezvoltare AAA, cât și în cea indie. Venim la Dev.Play pentru a cunoaște noi studenți interesați de industrie și cursurile noastre.”, a precizat Diana Dragomir, doctor lector în cadrul UNATC.

Invitații Dev.Play 2026

Agenda evenimentului include panel-uri dedicate mai multor subiecte relevante pentru industrie, precum External Development, Indies și AAA Development. În paralel, profesioniștii din industrie și studenții vor putea participa la workshop-uri dedicate.

Pe scena Dev.Play vor urca invitați din regiune și din industria internațională:

Adam Boyes , fondator și CEO al companiei de consultanță Vivrato, va fi prezent la Dev.Play 2026 pentru a împărtăși din experiența acumulată în peste 30 de ani de leadership operațional în industria jocurilor video. De-a lungul carierei sale, Adam a colaborat cu unele dintre cele mai importante companii din industrie, iar prin Vivrato ajută studiouri, publisheri, platforme și investitori să ia decizii strategice în momente-cheie de dezvoltare;

Philip Martin , născut și crescut în Suedia din părinți români, și-a început cariera în film și televiziune, înainte de a intra în industria de jocuri la Hazelight, unde a lucrat la A Way Out ca Junior Cinematic Artist și actor de motion capture. După succesul It Takes Two, a devenit Cinematic Lead la Hangar 13, contribuind la proiecte precum Mafia: The Old Country și TopSpin. În prezent, este Senior Cinematic Editor la Hazelight, unde lucrează la jocul Split Fiction;

Fawzi Mesmar , Creative Director la Ubisoft, revine ca invitat special la Dev.Play. Cu experiență în companii precum DICE, King, Atlus și Gameloft, a contribuit la dezvoltarea a peste 20 de jocuri din francize cunoscute, precum Mario + Rabbids, Battlefield și Star Wars;

Igor Sobolev , Senior Cinematic Artist la Hangar 13, are o experiență extinsă în regie live-action și a coordonat în ultimii ani realizarea secvențelor cinematice pentru jocul Mafia: The Old Country;

Rami Ismail este un dezvoltator independent olandezo-egiptean, cu peste 20 de titluri premiate lansate pe PC, console, web și mobil. Este cunoscut pentru susținerea diversității în industrie și pentru sprijinul acordat dezvoltatorilor din piețe emergente;

Pe scena Dev.Play vor urca și alți profesioniști din industrie, precum Alex Pădure (Assist Software), Cristian Dina (Amber), Răzvan Safta (Funcom), Andrei Nae (Industry advisor), Diego Ricchiuti (Focus Home și Caracal Games), Dragos Liche (Ubisoft) și mulți alții.

„Ne bucurăm să fim și anul acesta parteneri ai Dev.Play. Este cel mai important eveniment care reunește comunitatea de dezvoltatori de jocuri din România și care facilitează schimbul de cunoștințe între companii, dezvoltatori individuali, mediul academic sau pur și simplu cei pasionați de acest sector creativ. Ubisoft România a scris practic primul capitol al industriei locale de gaming și rămâne unul dintre motoarele principale ale acesteia, fiind astăzi cel mai mare angajator din domeniu. Iar acest an este unul foarte special pentru noi – sărbătorim aniversarea de 40 de ani de la înființarea companiei - așadar așteptăm cu interes cât mai mulți participanți la standul nostru, pentru informații despre noi, povești din culise și chiar câteva surprize”, a precizat Radu Necula, Managing Director Ubisoft România.

Dev.Play este organizat de Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România (Romanian Game Developers Association - RGDA). Misiunea evenimentului este de a promova industria de dezvoltare a jocurilor din România și Europa de Est, atât la nivel local cât și internațional, și de a le oferi participanților săi oportunitatea de a se conecta cu alți profesioniști din industrie.