Jocurile și studiourile românești, premiate la Romanian Game Awards 2026. Cine sunt câștigătorii

Cele mai bune jocuri online dezvoltate în România au fost premiate în cadrul celei de-a treia ediții Romanian Game Awards, organizată de Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România (RGDA) și prezentată de Banca Transilvania.

Jocul Tearscape, dezvoltat de studioul românesc Nerds Take Over, a câștigat marele premiu, „Romanian Game of the Year” (cel mai bun joc al anului).

Tearscape este un joc de acțiune și aventură în care jucătorii explorează o lume întunecată și interconectată, plină de temnițe, secrete și creaturi grotesce. Supraviețuirea depinde de un sistem de luptă precis și provocator, în timp ce explorarea non-lineară îi încurajează pe jucători să descopere noi arme, abilități și căi ascunse. Realizat într-un stil pixel art distinct, jocul combină atmosfera sumbră cu libertatea de explorare și progresie.

O altă firmă românească ce s-a remarcat în cadrul ediției din acest an a fost Electronic Arts România, care a obținut două dintre cele mai importante distincții ale competiției. Compania a fost desemnată Game Development Company of the Year, iar EA Sports FC 26, titlu la care echipa din România a avut o contribuție importantă, a câștigat premiul pentru Best Co-Development Project.

Premiul pentru Independent Studio of the Year a revenit studioului PST Games din Timișoara.

La categoria Best Support Services Project, trofeul a fost câștigat de Quantic Lab pentru contribuția la dezvoltarea jocului Kingdom Come: Deliverance II. Un alt premiu important al serii, Best Ongoing Game, a fost acordat echipei Ubisoft România pentru contribuția la Tom Clancy’s The Division 2.

Categoria Best Upcoming Romanian Game a fost câștigată de Global Conflagration, dezvoltat de CTLN7 și Neok, în timp ce Half Grip, realizat de echipa Halfgames, a fost desemnat Best Student / Game Jam Project.

Premiul Most Popular Game, decis prin votul publicului, a fost acordat jocului Gods, Death & Reapers, dezvoltat de Wolcen România.

Pe lângă premiile dedicate jocurilor și studiourilor, gala a inclus și o serie de distincții speciale acordate persoanelor și organizațiilor care contribuie la dezvoltarea industriei locale de game development. Călin Cazan și Laurențiu Rusu au primit premiul Romanian Game Industry Legend Award, Ștefan Zamfir și DevKnights au primit Industry Star Supporter Award pentru contribuția lor la susținerea ecosistemului local.