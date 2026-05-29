Se lansează un joc nou la o arenă de jocuri video VR din București, în colaborare cu Ubisoft

EVA (Esports Virtual Arenas) lansează un joc nou în colaborare cu studioul francez Ubisoft, care va fi disponibil în spațiul din București, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Jocul „Rabbids: Color Chaos” poate fi încercat gratuit de copii și familiile lor într-un eveniment special, care va avea loc pe 1 iunie, între 10:00 și 16:00, la EVA București (Strada Biharia, nr. 67). Acesta este conceput pentru copiii cu vârsta de peste 7 ani și pentru sesiuni de joc în familie.

Noul titlu este realizat în colaborare cu Ubisoft și are la bază jocul Raving Rabbids, creat de gigantul francez de gaming.

În joc, două echipe de până la 5 jucători fiecare concurează pentru a acoperi cât mai mult teren în culorile de vopsea proprii.

Jucătorii poartă căști VR și se deplasează fizic prin arenă, duelându-se cu adversarii folosind diferite echipamente de paint cu efecte speciale pentru a cuceri harta.

Fiecare echipament din joc, Splasher, Crossbwaah și Power Sploosh 3000, este construit în jurul unui stil distinct de joc, permițând jucătorilor să își găsească propriul ritm, fie că preferă acțiunea rapidă, loviturile precise, fie controlul terenului sau colaborarea strânsă cu echipa.