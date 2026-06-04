București: Romanian Game Awards a ajuns la a treia ediție. Cine concurează pentru titlul „Jocul românesc al anului”

Industria dezvoltatoare de jocuri video din România își dă întâlnire pe 9 iunie la hotelul Novotel din București, unde vor fi anunțați câștigătorii celei de-a treia ediții Romanian Game Awards, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Organizat de Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România (RGDA) și prezentat de Banca Transilvania, evenimentul premiază cele mai importante jocuri ale anului create pe plan local și cele mai importante realizări ale studiourilor, companiilor și profesioniștilor care contribuie la dezvoltarea industriei locale de game development.

Ediția de anul acesta aduce două categorii noi:

Best Ongoing Game recompensează jocurile care continuă să evolueze și să își păstreze comunitățile active prin actualizări constante și conținut nou;

Most Popular Game oferă publicului posibilitatea de a vota cel mai popular joc românesc al momentului dintre titlurile selectate la categoriile Best Upcoming Romanian Game și Romanian Game of the Year.

Printre jocurile nominalizate la titlul Romanian Game of the Year se numără Darkblade Ascent, NETBREAK, Stellar Wanderer DX, Tearscape și Valor of Man.

În paralel, o nouă generație de proiecte aflate în dezvoltare - Global Conflagration, Gods, Death & Reapers, Midnight Special, Pinnacle Point, RadCity: A Post-Apocalyptic Adventure, The Crimson Maid și Vuntra City - concurează pentru titlul de Best Upcoming Romanian Game și intră automat în cursa pentru noul premiu Most Popular Game, unde câștigătorul va fi ales prin votul publicului.

„Romanian Game Awards își propune să reflecte cât mai fidel evoluția industriei locale. Dacă anul trecut am celebrat în principal numărul și diversitatea jocurilor dezvoltate în România, anul acesta am dorit să evidențiem și importanța comunităților construite în jurul jocurilor, precum și proiectele care continuă să crească și după lansare. Introducerea categoriilor Best Ongoing Game și Most Popular Game este un pas firesc pentru o industrie tot mai matură și mai conectată la jucători. Ne bucură să vedem un număr din ce în ce mai mare de studiouri românești noi, care reușesc să atragă comunităti globale; foarte îmbucurător este și numărul crescut de proiecte ale studenților care se înscriu la jurizare. Romanian Game Awards există pentru a recunoaste aceste proiecte și reușitele lor și a le face mai vizibile în România și în afara țării.”, a declarat Cătălin Butnariu, organizator Romanian Game Awards.

Ediția din acest an evidențiază și contribuția tot mai importantă a studiourilor românești la proiecte internaționale de anvergură. Companii precum Ubisoft România, Electronic Arts România, Amber, Quantic Lab, Funcom România sau AMC România sunt nominalizate pentru participarea la unele dintre cele mai cunoscute jocuri ale momentului, de la EA Sports FC și Tom Clancy's The Division 2 până la Avatar: Frontiers of Pandora, Star Wars Outlaws, Mafia: The Old Country, Dune Awakening, Kingdom Come: Deliverance 2 sau Squid Game: Unleashed.

Totodată, Romanian Game Awards continuă să pună în valoare întregul ecosistem local de dezvoltare de jocuri, de la studiouri independente precum 16 Bit Nights, Dreambuilder Studio, Nerds Take Over și PST Games, până la proiecte dezvoltate de studenți și participanți la competiții de tip game jam, care reprezintă viitoarea generație de creatori de jocuri din România.

Astfel, categoria Best Student / Game Jam Project revine în line-up-ul competiției, fiind categoria cu cele mai multe proiecte înscrise.Pe lângă premiile acordate de juriu, RGDA va oferi și distincții speciale pentru Best Media Support for Romanian Games, Industry Star Supporter Award și Romanian Game Industry Legend Award, care recunosc contribuțiile remarcabile la dezvoltarea și promovarea industriei locale de game development.

Mai multe informații despre gală și procesul de vot pot fi găsite AICI.