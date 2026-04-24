Kaufland organizează turnee lunare de Valorant, League of Legends și Counter-Strike 2 pentru liceenii români

Elevii români de liceu cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani vor participa, pe parcursul unui an, în 36 de turnee lunare la 3 dintre cele mai populare jocuri video din România: Valorant, League of Legends şi Counter-Strike 2, printr-un proiect derulat de Kaufland România, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Kaufland HighSchool Heroes depășește formatul unei competiții de gaming și devine o platformă prin care Kaufland România susține dezvoltarea personală și profesională a elevilor. Fiecare turneu este construit în jurul valorilor de fair play, lucrul în echipă, reziliență şi gândire strategică, calități care contează la fel de mult în cadrul jocurilor, cât și într-o sală de clasă sau la job. Formatul continuu al competiției creează un cadru de participare constant, în care tinerii își pot testa și dezvolta aceste abilități, transferabile din gaming în viața profesională.

Campania a debutat printr-un video de teasing realizat alături de Jaxi, unul dintre cei mai urmăriți gameri din România, cu o audiență de peste 292.000 de abonanți pe YouTube. Alături de Jaxi, proiectul este promovat de o echipă de creatori de conținut din comunitatea de gaming precum: Chitzunel, Antonia, Werty, Trissmery și alții, sprijiniți de comunitățile Digital Crusade, REL şi Nexus.

Kaufland HighSchool Heroes va fi prezent şi la East European Comic Con 2026, care are loc în perioada 24-26 aprilie la Bucureşti. Activarea include o sală de clasă interactivă, unde participanții vor avea ocazia să-şi întâlnească gamerii preferați precum Theo Zeciu, Alexa, Jaxi, Popthecaster, BTN și Chitzunel, să concureze, să se joace şi să descopere skill-uri noi.

„Gamingul este deja un spațiu în care tinerii învață, colaborează și își construiesc identitatea. Experiența proiectelor anterioare ne-a arătat că este și un loc în care putem construi competențe relevante pentru piața muncii, într-o manieră naturală, apropiată de pasiunile lor. Ca angajator, este important să creăm contexte prin care tinerii să înțeleagă ce înseamnă rolurile dintr-o organizație și să se familiarizeze cu acestea. De aceea, am pornit Kaufland HighSchool Heroes, știind că atunci când îi întâlnim acolo unde le sunt pasiunile, putem deschide o conversație autentică despre ce înseamnă să fii pregătit pentru viitor”, declară Estera Anghelescu, Director Recrutare şi Employer Branding, Kaufland România.

Odată cu lansarea programului, Kaufland România anunță și că și-a extins prezența în comunitatea de gaming la nivel de infrastructură, contribuind la amenajarea noii săli din Cluj și rebranduirea celei existente din București, ambele parte din rețeaua Nexus Club, unul dintre cei mai importanți operatori de spații de gaming din România.

Proiectul face parte dintr-o strategie mai amplă prin care compania dezvoltă proiecte de Employer Branding adaptate generației Z. Într-o primă etapă compania a lansat Grand Job Experience, prima inițiativă de acest tip în comerțul local, prin care Kaufland România a deschis un magazin virtual, invitând gamerii să ocupe roluri reale din companie, de la Lucrător Comercial la Manager de Magazin.

A doua etapă a adus Jobidon, primul avatar de recrutare in-game din România: un fel de Cupidon al joburilor, care analiza skill-urile jucătorilor şi le sugera roluri reale la Kaufland, pe baza competențelor demonstrate în joc. Gamerii selectați au intrat ulterior în magazine reale.

Prin HighSchool Heroes, compania spune că își consolidează poziționarea ca angajator care investește în formarea noii generații și explorează formate relevante pentru a construi relații pe termen lung cu tinerii, într-un context în care modul în care aceștia învață, se dezvoltă și își aleg cariera este în continuă schimbare.