București: Nou eveniment de gaming. Turneu de Counter-Strike 2, întâlniri cu creatori de conținut și experiențe interactive

Se lansează un nou eveniment complex dedicat gaming-ului, ce va reuni o competiție internațională de top, creatorii de conținut și comunitatea digitală a industriei de gaming și Esports, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Prima ediție a RESPAWN va avea loc pe 27 și 28 iunie 2026 la Halo Events Center din București.

Evenimentul este construit ca o platformă de entertainment dedicată noii generații de consumatori digitali, combinând gaming-ul, tehnologia, creatorii de conținut și experiențele interactive într-un singur ecosistem live, transmite organizatorul.

„RESPAWN este răspunsul nostru la o schimbare de paradigmă în entertainment. Nu construim un eveniment de gaming, ci o platformă unde o comunitate activă și creativă se regăsește. România are una dintre cele mai dinamice comunități de gaming din regiune, iar conceptul RESPAWN este construit în jurul energiei și potențialului pe care aceasta îl transmite. Suntem convinși că viitorul entertainmentului în Esports aparține generațiilor digitale, iar pentru prima dată în România, creăm spațiul în care publicul, creatorii și brandurile asociate se întâlnesc cu adevărat”, a declarat Vlad Tiucșan, Project Manager RESPAWN.

Unul dintre punctele centrale ale ediției inaugurale este parteneriatul cu Digital Crusade, organizatorul Super DraculaN, unul dintre cele mai urmărite turnee internaționale de Tier 2 din Counter-Strike 2.

Turneul reunește 16 echipe internaționale clasate în top 50 mondial care se vor înfrunta pe parcursul a 5 zile, cu semifinalele și finala desfășurate live, în fața publicului, la București, în weekend-ul de 27–28 iunie. Meciurile vor putea fi urmărite simultan prin 5 stream-uri în paralel, cu o audiență de peste 30.000 de spectatori concomitenți estimați în momentele decisive, ceea ce conferă evenimentului o vizibilitate care depășește cu mult granițele fizice ale locației.

Pe lângă competiție, evenimentul va reuni creatori de conținut, comunitățile de gaming, zone de free to play pe PC, consolă, activări de brand și sesiuni de meet & greet cu cei mai apreciați influenceri de gaming din România.

Printre creatorii care vor fi prezenți, se numără Jaxi, iSilent, Palash și xSlayder, urmând ca noi nume să fie anunțate în perioada următoare. Participanții vor putea asista la sesiuni de streaming live, meet & greet și conținut creat în timp real.

Alături de competiție și creatorii de conținut, evenimentul integrează branduri relevante din zona tech, lifestyle și entertainment digital.

RESPAWN se adresează unui public cu vârste între 14 și 34 de ani. Segmentul 14–17 ani reunește nativi digitali conectați permanent la platforme precum Discord, YouTube, TikTok și Twitch, în timp ce segmentul 18–34 ani include consumatori activi de Esports, tehnologie și entertainment digital, cu apetit ridicat pentru experiențe interactive și recomandări venite din zona creatorilor de conținut.

Evenimentul este dezvoltat de Universum Events, cunoscuți pentru evenimentele GoTech World și Bucharest Tech Week.