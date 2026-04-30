Uber intră pe zona de cazări la hotel și are planuri de a facilita închirierea de proprietăți private, în stilul Airbnb

Uber intră pe zona de cazări la hotel și are planuri de a facilita închirierea de proprietăți private, în stilul Airbnb
Sursă: © Simon Lehmann | Dreamstime.com

Uber va facilita închirierea camerelor de hotel prin intermediul aplicaţiei care oferă deja acces la transport şi livrări de mâncare, printr-un parteneriat cu Expedia, potrivit News.ro.

Uber nu mai este un serviciu legat doar de maşini, care este folosit pentru a comanda curse de hailriding şi mâncare, ci îşi extinde gama de servicii oferite, începând cu cazarea.

În ceea ce reprezintă o extinderea majoră a serviciilor oferite de compania americană, aplicaţia Uber va permite utilizatorilor să rezerve camere la hotel.

Cu ajutorul Expedia, Uber va facilita accesul la peste 700.000 de camere de hotel din întreaga lume.

Abonaţilor Uber One li se promit reduceri exclusive, însoţite de puncte, pe care le pot folosi când comandă maşini sau mâncare.

Ulterior, Uber va facilita accesul şi la proprietăţi private ce pot fi închiriate, în stilul Airbnb, printr-un parteneriat cu Vrbo, care este deţinut tot de Expedia.

Parteneriatul dintre Uber şi Expedia are în spate un istoric solid. Actualul CEO Uber a venit de la Expedia, iar Uber ar fi vrut să cumpere Expedia în 2024, conform unor surse.

