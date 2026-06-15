Mega-achiziție în media: Fox cumpără Roku la prețul de 22 miliarde dolari

Mega-achiziție în business-ul global de media: corporația mogulului de presă Rupert Murdoch, Fox, care deține televiziunea conservatoare Fox News, urmează să cumpere compania de streaming și tehnologii media Roku, un concurent al Google TV, la o valoare totală de 22 de miliarde de dolari, potrivit unui acord încheiat între cele două firme americane.

Fox urmează să plătească acționarilor Roku 160 de dolari pe acțiune, valoarea totală a tranzacției fiind estimată la 22 de miliarde de dolari.

Acționarii Roku vor primi atât bani, cât și acțiuni. La finalizarea tranzacției, se va crea o companie combinată în care actualii acționari Fox vor deține aproximativ 73%, iar acționarii Roku, aproximativ 27%.

De asemenea, Anthony Wood, fondator, președinte și director general al Roku, va intra ca membru în Consiliul de Administrație Fox.

Tranzacția combină conținutul de top al Fox din domeniile sport, știri și divertisment, precum și serviciul Tubi, cu platforma de televiziune conectată (CTV) a Roku, The Roku Channel, datele proprii (first-party data) și relația directă cu peste 100 de milioane de locuințe care utilizează servicii de streaming, la nivel global. Împreună, Fox și Roku vor crea o companie de media și tehnologie poziționată la intersecția a două tendințe ale consumului video: streaming și transmisiuni live de sport și știri.

Anthony Wood, fondatorul Roku, a declarat: