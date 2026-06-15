Platformele de comerț online din afara UE care activează în România ar putea afecta economia cu circa 354 milioane EUR și 4.630 de locuri de muncă în 2026 (Analiză)

Expansiunea accelerată a platformelor internaționale de comerț electronic din afara Uniunii Europene poate avea efecte negative semnificative asupra economiei românești, dacă nu este însoțită de măsuri care să asigure un cadru concurențial echitabil, arată un studiu realizat de Academia de Studii Economice (ASE) din București, transmis, de Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO), comunității antreprenoriale StartupCafe.

Analiza estimează că, în scenariul în care platformele non-UE continuă să crească fără măsuri corective, impactul total al sectorului asupra PIB-ul României s-ar putea reduce cu aproximativ 1,78 miliarde de lei, echivalentul a circa 354 milioane de euro, iar aproximativ 4.630 de locuri de muncă ar putea fi pierdute în 2026.

Cât au ajuns să vândă companiile din afara UE către România

Potrivit studiului, în cazul platformelor non-UE, valoarea tranzacțiilor nu se traduce în aceeași măsură în valoare adăugată la nivel local, în locuri de muncă, taxe plătite în România sau investiții în ecosistemul local de servicii.

Produsele sunt, de regulă, fabricate în afara Uniunii Europene și ajung direct la consumatorii români, fără a genera efecte economice multiplicatoare comparabile cu cele create de comercianții români și europeni.

Studiul estimează că, strict pe baza încasărilor de TVA prin sistemul IOSS, vânzările companiilor din afara Uniunii Europene către România au ajuns în 2025 la cel puțin 4,4 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 875 milioane de euro.

Autorii precizează însă că această valoare reprezintă un prag minim, deoarece nu surprinde integral toate formele de vânzare și import utilizate de platformele extracomunitare.

Pentru 2026, datele culese de Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) arată o creștere de 20% a valorii comenzilor efectuate de români către comercianți din afara UE.

Retailerii români susțineau aproape 16.000 de locuri de muncă directe

Analiza arată că modelul local de comerț electronic are o capacitate semnificativ mai mare de a susține economia românească. Numai în 2024, comerțul electronic realizat de retailerii români susținea aproximativ 15.918 locuri de muncă directe, care se traduc în taxe și contribuții locale.

Pentru anul 2026, studiul estimează că, în scenariul de status quo, în care platformele non-UE continuă să se extindă fără măsuri corective, economia României poate pierde aproximativ 1,78 miliarde de lei din impactul total al sectorului asupra PIB, adică circa 354 milioane de euro, iar aproximativ 4.630 de locuri de muncă pot fi pierdute.

ARMO: „Economia locală pierde”

„Studiul ASE confirmă ceea ce industria locală semnalează de mult timp: nu orice creștere a comerțului online înseamnă automat dezvoltare economică pentru România. Atunci când valoarea tranzacțiilor pleacă în afara Uniunii Europene, iar România rămâne cu presiunea asupra infrastructurii și concurența dezechilibrată, economia locală pierde. Nu cerem privilegii pentru companiile românești, ci reguli egale pentru toți cei care vând către consumatorii români”, a declarat Cristian Pelivan, director ARMO.

Acesta a adăugat: „comercianții români plătesc taxe, angajează oameni, investesc local și respectă reguli stricte privind siguranța produselor, protecția consumatorilor și responsabilitatea de mediu. Concurența este sănătoasă doar atunci când toți actorii joacă după aceleași reguli. În caz contrar, vorbim despre o distorsiune care afectează firmele locale, bugetul public și capacitatea României de a dezvolta o economie digitală competitivă”.

Va fi eliminată taxa de 25 de lei pe coletele non-UE?

În acest context, Asociația Română a Magazinelor Online atrage atenția că deciziile legislative din perioada următoare trebuie analizate „prin prisma impactului economic real al platformelor non-UE asupra României”.

Un exemplu relevant este proiectul de lege L361/2026, prin care se urmărește abrogarea taxei logistice de 25 de lei pe colet, echivalentul a aproximativ 5 euro, aplicată coletelor non-UE cu valoare declarată sub 150 de euro.

ARMO consideră că eliminarea acestei taxe, de pe urma căreia s-au încasat la buget aproximativ 32 de milioane de euro de la companiile non-UE în primele trei luni ale anului, „ar reduce capacitatea României de a limita dezechilibrele generate de importurile directe prin platforme extracomunitare”.

Autorităților le rămâne în continuare sarcina de a identifica modalitățile prin care legislația privind protecția consumatorului, precum și normele și standardele europene de siguranță a produselor să fie impuse în mod egal tuturor actorilor care vând către consumatorii români, se mai arată în studiu.























