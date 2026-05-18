Platforma românească de gadgeturi SH Flip.ro, parteneriat cu iSTYLE: Program de buyback pentru telefoane vechi, disponibil în magazine și online

Firma românească Flip.ro, care recondiționează telefoane, tablete, laptopuri și alte gadgeturi, și iSTYLE, lanț de magazine Apple Premium Reseller, anunță luni, printr-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, lansarea unui parteneriat strategic.

Prin acest parteneriat, românii pot beneficia de programul buyback direct în magazinele iSTYLE, predând telefonul vechi, care va fi evaluat pe loc. Programul este disponibil și online, prin platforma iSTYLE.

După primirea unei estimări, aceștia pot finaliza achiziția unui produs nou, iar ulterior pot trimite dispozitivul vechi prin curier sau locker, către Flip. După verificarea acestuia de către Flip, plata este efectuată în termen de 1-3 zile lucrătoare.

În anumite perioade de campanie, utilizatorii vor putea beneficia și de bonusuri suplimentare, oferite de iSTYLE, peste valoarea de evaluare a dispozitivului.

Colaborarea dintre cele două branduri a luat naștere în ultimele luni ale anului 2024, fiind lansat, inițial, în magazinele fizice iSTYLE în mai 2025, iar din mai 2026 acesta este disponibil și în mediul online.

„Buyback-ul este una dintre cele mai concrete soluții prin care putem aduce conceptul de sustenabilitate și economie circulară în rutina consumatorilor de tehnologie. Această colaborare marchează un pas important pentru Flip: este primul parteneriat cu un Apple Premium Partner, care ne permite să oferim o experiență completă, atât în magazin, cât și online. Ne bucură deschiderea iSTYLE către un model de consum responsabil și suntem convinși că, împreună, putem crește sănătos”, a spus Alex Burghelia, cofondator Flip.

„La iSTYLE, ne dorim să oferim clienților nu doar acces la cele mai noi produse Apple, ci și soluții concrete prin care să le folosească responsabil. Parteneriatul cu Flip ne permite să integrăm un program de buyback simplu și eficient, care transformă procesul de upgrade într-o experiență sustenabilă, accesibilă atât în magazinele noastre, cât și online. Credem că viitorul retailului de tehnologie înseamnă echilibru între inovație și responsabilitate, iar acest demers este un pas important în această direcție”, a declarat Dragoș Vrînceanu, Country Manager iSTYLE Romania.

„Flip aduce în acest demers o platformă digitală eficientă de evaluare a dispozitivului vechi, în timp ce iSTYLE facilitează accesul publicului către cele mai noi produse Apple, oferindu-le clienților posibilitatea de a face upgrade în mod accesibil și responsabil. Clienții pot alege între evaluarea și predarea dispozitivului în magazin sau o experiență complet digitală, realizată de acasă. Telefoanele vechi devin astfel resurse valoroase, nu deșeuri”, se arată în comunicatul remis StartupCafe.ro.

Succesul programului va fi măsurat prin mai mulți indicatori, cum ar fi: numărul de dispozitive colectate, valoarea totală returnată clienților, gradul de satisfacție al utilizatorilor și impactul indirect asupra mediului, reflectat în emisiile de CO₂ evitate prin reutilizarea dispozitivelor în locul producției unora noi. În plus, vor fi urmăriți indicatori specifici mediului online, precum rata de conversie și preferințele clienților pentru fiecare canal.

Flip este un magazin online înființat la finalul anului 2019, de către 3 tineri antreprenori: Alin Luca, Alex Burghelia și George Moroianu. Din 2021, compania face parte din grupul eMAG și s-a lansat deja în Bulgaria, Ungaria și Grecia. Până acum, peste 800.000 de clienţi și peste 10.000 de companii au apelat la Flip și la serviciile dedicate segmentului de business pentru a vinde sau cumpăra un telefon ca nou și pentru a implementa soluții care reduc impactul asupra mediului.