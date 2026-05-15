Firma românească de telecomunicații Digi se extinde în UK

Compania românească de telecomunicații Digi Communications, controlată de omul de afaceri orădean Zoltán Teszári, se extinde și în Marea Britanie și anunță creșteri de venituri pe prrimul trimestru al anului 2026, la nivel european, potrivit unui comunicat transmis, vineri, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

În primul trimestru din 2026, Digi Communications a întreprins pașii inițiali pentru intrarea pe piața telecomunicațiilor din Regatul Unit prin Fiber One Ltd., filiala sa deținută integral, înființată în Anglia, care a achiziționat o participație de 51% în Whyfibre Limited. Whyfibre deține o rețea de fibră optică aflată în prezent în curs de dezvoltare în comitatele Bedfordshire și Hertfordshire din sudul Angliei. Fiber One Ltd. operează rețeaua și estimează că va începe furnizarea de servicii de internet fix pe bază de proiect pilot în viitorul apropiat, marcând primul pas operațional al Digi pe piața din Regatul Unit.

Compania bihoreană activează în România, Spania, Italia, Portugalia și Belgia.

Firma multinațională listată pe Bursa de Valori București raportează venituri consolidate (inclusiv venituri și alte câștiguri, excluzând vânzarea extraordinară de active) de 583 milioane euro în primul trimestru din 2026, în creștere cu 10% față de anul precedent. EBITDA ajustată (excluzând impactul IFRS 16) pentru Trimestrul I al anului 2026 a crescut cu 15% comparativ cu rezultatul din primele 3 luni din 2025, ajungând la 161,2 milioane euro.

În T1 2026, Digi a continuat să crească la nivelul întregului portofoliu de servicii, depășind 33 milioane de contracte generatoare de venituri (RGU) în România, Spania, Portugalia și Italia. Aceasta reprezintă o majorare absolută de 4,2 milioane RGU față de anul precedent.

Segmentul de servicii de telefonie mobilă se evidențiază ca principal generator de RGU în cadrul portofoliului de servicii al Grupului, reprezentând 51% din totalul clienților pe cele patru piețe. Menținând dinamica din trimestrele anterioare, în T1 2026, segmentul de telefonie mobilă a ajuns la 16,8 milioane RGU, în creștere cu 21% față de anul precedent, incluzând clienții de telefonie mobilă din România, Spania, Italia și Portugalia.

În România , segmentul serviciilor de telefonie mobilă a rămas cel mai mare, atingând 8,2 milioane RGU la finalul lui T1 2026, o evoluție pozitivă de 20% comparativ cu T1 2025. Serviciile de internet fix au înregistrat o creștere de 5% în T1 2026 comparativ cu T1 2025, ajungând la 5,2 milioane RGU, în timp ce segmentul de televiziune cu plată (cablu și satelit) a crescut cu 2% față de anul anterior, până la 6 milioane RGU. Împreună cu serviciile de telefonie fixă, numărul total de RGU pe piața din România a ajuns la 20,2 milioane de clienți la finalul lui T1 2026, în creștere cu 9% în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent.

Operațiunile din Spania au continuat evoluția solidă în T1 2026, numărul utilizatorilor de servicii fixe, internet și telefonie mobilă crescând cu 26% comparativ cu T1 2025, până la 11,4 milioane RGU. Numărul utilizatorilor de servicii de telefonie mobilă a crescut cu 22% până la 7,6 milioane RGU, iar cel al utilizatorilor de internet fix cu 30%, până la 2,8 milioane.

În Portugalia , unde Digi oferă o gamă completă de servicii de telecomunicații, inclusiv telefonie mobilă, internet prin fibră optică, televiziune și telefonie fixă, numărul de RGU a ajuns la 905 mii, în creștere cu 20% față de anul precedent, dintre care 507 mii erau utilizatori de servicii de telefonie mobilă și 173 mii utilizatori de servicii de internet fix.

În Italia, numărul utilizatorilor de servicii de telefonie mobilă a crescut cu 7% comparativ cu anul anterior, ajungând la 534 mii RGU la finalul lui T1 2026.

Ulterior încheierii trimestrului, în data de 8 aprilie 2026, Digi Communications a finalizat emisiunea de acțiuni gratuite aprobată de acționari prin capitalizarea rezervelor și a rezultatelor reportate, prin care acționarii au primit până la două acțiuni noi pentru fiecare acțiune existentă deținută. În plus, Compania intenționează să propună, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor programate pentru data de 29 iunie 2026, distribuirea unui dividend brut de 0,5 lei per acțiune. Ajustat pentru majorarea de trei ori a numărului de acțiuni în urma emisiunii de acțiuni gratuite, dividendul propus reprezintă o creștere brută de 11% față de anul precedent.

Serghei Bulgac, CEO al Digi Communications, a declarat:

„T1 2026 a reprezentat un început de an solid pentru DIGI, cu o creștere continuă a veniturilor, EBITDA și RGU, susținând în continuare implementarea strategiei noastre de dezvoltare pe termen lung. Am continuat să ne extindem baza de clienți în Spania, România, Portugalia și Italia, depășind 33 milioane de contracte cu utilizatori la nivelul Grupului, evoluție susținută de cererea constantă pentru serviciile noastre și de calitatea ofertei noastre comerciale.