Piața de mașini electrice din România a crescut cu 113% în aprilie 2026, față de 2025. TOP vehicule electrice înmatriculate în țară (analiză)

În luna aprilie a acestui an, au fost înmatriculate 1.308 vehicule electrice, în creștere cu 113% față de aprilie 2025, evoluție care confirmă o revenire a dinamicii pieței, pe fondul diversificării ofertei și al unei competiții tot mai intense între producători, arată o analiză realizată de o firmă românească de stații de încărcare și transmisă, luni, StartupCafe.ro.

Din totalul de 42.448 vehicule înmatriculate luna trecută, indiferent de motorizare, mașinile electrice au reprezentat 3,08%. Dintre cele 1.308 EV-uri înmatriculate în acest interval, 1.233 sunt autoturisme, iar 75 autoutilitare electrice, iar după scăderea celor 49 de radieri, bilanțul net al lunii rămâne la 1.259 vehicule electrice. Comparativ cu Aprilie 2025, când au fost înmatriculate 612 EV, Aprilie 2026 aduce o creștere de la an la an de 113%, potrivit datelor centralizate de firma românească LEKTRI.CO.

Totodată, la nivel cumulat pe anul 2026 până la 30 aprilie, în România au fost înregistrate 5.248 vehicule electrice.

„Piața auto electrică din România își continuă traiectoria ascendentă, susținută atât de diversificarea modelelor disponibile, cât și de interesul tot mai ridicat al consumatorilor. Observăm o tranziție de la dependență de câteva modele dominante către o piață mai echilibrată și competitivă", a declarat Claudiu Suma, CEO LEKTRI.CO.

Top 15 EV înmatriculate în aprilie 2026

În fruntea clasamentului s-a aflat Tesla Model 3 (165 unități) care a condus luna aprilie cu o poziție clară de lider, urmată de Tesla Model Y (114 unități). Podiumul este completat de BYD Sealion 7 (70 unități), în timp ce BYD Dolphin Surf și Hyundai Kona Electric.

Dacia Spring (56 unități) rămâne un reper important al mobilității accesibile, iar Ford Puma Gen-E (38 unități) marchează intrarea tot mai clară a modelelor electrice în zona mainstream. Modele precum BYD Atto 2 și Renault Zoe (câte 27 unități), alături de Audi e-tron (26 unități) și Volkswagen ID.4 (24 unități), conturează un nucleu în care diferențele dintre opțiuni sunt tot mai fine.

BYD Seal și Renault 5 E-Tech Electric (câte 22 unități), MG4 (20 unități) și Ford Explorer (19 unități) completează această zonă, evidențiind diversitatea ofertelor disponibile.

Parcul auto electric din România a ajuns peste 68.000 vehicule

Pornind de la parcul EV activ și ajustând cu înmatriculările și radierile EV din Aprilie 2026, parcul EV activ a ajuns la 68.454 vehicule.

La nivelul parcului auto electric, Dacia își menține poziția de lider cu 18.724 de unități (27,35% din total), urmată de Tesla cu 12.151 unități (17,75%).

Volkswagen, Renault și Hyundai completează primele cinci poziții, cu 5.718 unități (8,35%), 5.255 unități (7,68%) și respectiv 4.322 unități (6,31%).

Locurile 6-10 revin unor mărci cu prezență consolidată pe piața locală: Mercedes-Benz (2.888 unități), BMW (2.628 unități) și Ford (2.419 unități), urmate de Nissan și BYD, care continuă să câștige teren cu 1.372, respectiv 1.249 de unități.

Peugeot (1.135 unități), Skoda (1.084 unități), Smart (965 unități), Audi (928 unități) și Volvo (810 unități) completează primele 15 poziții ale parcului auto electric, conturând o piață tot mai diversă și echilibrată.

LEKTRI.CO a fost înființată în 2018 la Timişoara şi numără în prezent 20 de angajați. LEKTRI.CO este un brand al grupului SafeFleet, cu activități în industria mobilității şi oferă soluții de încărcare a maşinilor electrice pentru utilizatorii casnici, companii care doresc să implementeze stații de încărcare pentru angajați şi domeniile HORECA şi comerț. Stațiile de încărcare LEKTRI.CO sunt utilizate în România, Serbia, Polonia, Germania, Franța şi Italia.