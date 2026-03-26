Piața muncii pentru seniori: 12.000 de joburi în 3 luni, dar așteptări salariale cu 25% peste ofertă

Peste 52.000 de locuri de muncă au fost postate în primele trei luni ale anului pe portalul eJobs, dintre care aproape 12.000 sunt dedicate candidaților cu peste 5 ani de experiență, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Segmentul specialiștilor rămâne unul stabil, dar cu cerere constantă pentru anumite roluri-cheie, precum contabili, ingineri, manageri de vânzări și consultanți financiari.

Inginerii continuă să fie una dintre cele mai deficitare categorii din piață, angajatorii având dificultăți în a găsi candidați, indiferent de specializare – de la construcții și instalații până la energie sau proiectare.

Serviciile și retailul conduc topul domeniilor cu cerere mare de specialiști

Cele mai multe oportunități pentru candidații seniori vin din servicii, urmate de retail, construcții, industria alimentară, transport și logistică, dar și turism. La polul opus, domenii precum aeronautică, marketing & PR, farma sau real estate au scos în piață cele mai puține poziții pentru specialiști.

Din punct de vedere geografic, cele mai multe joburi pentru seniori sunt disponibile în București, Iași, Cluj-Napoca, Brașov, Ilfov, Constanța și Oradea.

Deși există un număr consistent de joburi, interesul candidaților cu experiență rămâne mai scăzut comparativ cu alte segmente. Din totalul de 3,3 milioane de aplicări înregistrate de la începutul anului, doar 772.000 aparțin seniorilor. Explicația ține de stabilitatea mai mare a acestora și de o rată redusă de schimbare a locului de muncă, mai ales într-un context economic incert.

Salarii de 6.400 lei pentru seniori, dar așteptările urcă la 8.000 lei

Potrivit datelor Salario, salariul mediu net pentru candidații cu peste 5 ani de experiență este de aproximativ 6.400 de lei pe lună. În schimb, așteptările acestora sunt cu circa 25% mai mari, ajungând la 8.000 de lei.



Cele mai bine plătite domenii pentru specialiști sunt:

IT – 10.650 lei net

petrol și gaze – 7.800 lei

audit și consultanță – 7.700 lei

construcții și inginerie – aproximativ 7.000 lei



La polul opus, salariile sunt mai reduse în call center/BPO, industria alimentară, HoReCa și turism, unde nivelurile medii variază între 5.000 și 5.500 de lei.

Un alt aspect relevant este interesul mai scăzut pentru munca remote în rândul seniorilor: doar 8,9% dintre aplicări vizează joburi la distanță, comparativ cu aproape 11% la nivel general.

În prezent, platforma eJobs găzduiește aproximativ 18.000 de locuri de muncă active, la care se adaugă alte 8.000 pe platforma iajob.ro, dedicată angajărilor rapide.





