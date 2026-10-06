Peste 500 de participanți, așteptați la un summit de digitalizare, la Cluj. 50 de speakeri discută despre AI, cybersecurity și transformarea companiilor

Peste 500 de participanți s-au înscris deja la Transilvania Digital Innovation Summit 2026, eveniment de tehnologie și digitalizare care are loc joi, 8 octombrie, la Cluj-Napoca. Aproximativ 50 de speakeri din companii, instituții europene, administrație, universități și zona de investiții vor participa la cea de-a doua ediție a summitului.

Evenimentul, organizat la Elitis Events Center, va cuprinde patru keynote-uri, șapte sesiuni de dezbatere și o zonă expo dedicată soluțiilor de tehnologie. Înscrierile mai sunt deschise până marți, 6 octombrie, la finalul zilei, în limita locurilor disponibile.

AI, digitalizarea companiilor și securitatea cibernetică, printre temele summitului

Ediția din 2026 are tema „Digital Bloom” și mută discuția de la potențialul tehnologiilor digitale către implementarea lor și rezultatele obținute în companii și instituții.

Programul este construit în jurul a patru direcții: Digital Transformation, Artificial Intelligence, Upskilling & Reskilling și Cybersecurity, Trust & Compliance. Evenimentul se adresează inclusiv managerilor și antreprenorilor care implementează procese de transformare digitală, startupurilor, investitorilor și profesioniștilor din tehnologie.

Printre speakerii anunțați se numără Michela Magas, fondatoarea Industry Commons Foundation, Florin Jianu, reprezentant IMM România, Mirela Mărcuț, de la Joint Research Centre al Comisiei Europene, și Voicu Oprean, fondator și CEO al companiei de tehnologie AROBS.

Pe scena principală sunt programate în total 11 keynote-uri, paneluri și conversații. Printre subiectele anunțate se numără modul în care companiile pot deveni „AI-ready”, digitalizarea serviciilor publice, leadershipul în era inteligenței artificiale și felul în care se schimbă managementul unei afaceri atunci când AI devine o resursă strategică.

Companii tech, demonstrații și soluții în zona expo

Summitul va avea și o zonă expo, unde participanții vor putea vedea soluții și demonstrații dezvoltate de companii și organizații din domeniul tehnologiei.

Printre firmele și organizațiile anunțate în spațiul expozițional se află AROBS, Wink, Bolt Services, Wolfpack Digital, BRINEL | IQANTO, Hygia, Transilvania IT Cluster, Nicelium și RehabXVR.

Ediția din acest an este susținută de peste 30 de sponsori, organizații și parteneri din zona de business, tehnologie, investiții și antreprenoriat. Prima ediție a summitului a reunit peste 530 de participanți.

Transilvania Digital Innovation Summit 2026 este organizat sub egida TEDIHT 2.0 - Transilvania EDIH, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027.