TikTok testează sisteme mai bune de detectare a conținutului de tip „spam” generat cu AI de pe platformă

Platforma social media TikTok spune că sprijină utilizatorii în identificarea și înțelegerea conținutului generat cu ajutorul AI prin noi resurse educaționale și investiții în parteneriate cu experți din domeniu și prin sisteme de detectare îmbunătățite pentru a identifica și combate conturile dedicate publicării de spam, printre altele, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Rețeaua socială colaborează cu parteneri din industrie pentru a crea un nou ghid care ajută comunitatea să utilizeze instrumentele bazate pe AI într-un mod responsabil.

De asemenea, TikTok va lansa un nou hub în aplicație, unde utilizatorii își pot dezvolta abilități practice pentru a identifica conținutul generat de inteligența artificială atunci când caută termeni legați de AI.

Totodată, platforma continuă să investească în conectarea comunității sale cu experți de încredere, sprijinind organizații precum NoFiltr și Raspberry Pi Foundation să creeze conținut educațional pe TikTok care contribuie la dezvoltarea competențelor de înțelegere a IA.

În același timp, compania avertizează că AI-ul poate fi ușor folosit și pentru a produce la scară largă conținut de tip spam, iar de aceea anunță că va testa noi modalități de îmbunătățire a sistemelor sale de detectare pentru conturile dedicate publicării de spam generat de AI pe subiecte care pot reprezenta un risc pentru încrederea publicului sau pentru bunăstarea acestuia. Acestea includ teme precum politica și evenimentele de actualitate, sfaturile financiare și conținutul medical.

TikTok anunță și că aderă oficial la Comitetul Director al C2PA, contribuind astfel la promovarea și adoptarea tehnologiei de transparență în domeniul AI la nivelul întregii industrii.

Până în prezent, platforma afirmă a etichetat peste 3 miliarde de videoclipuri drept conținut generat de inteligența artificială (AIGC), utilizând o combinație de Content Credentials, instrumente de etichetare puse la dispoziția creatorilor și tehnologia platformei de invisible watermarking.

TikTok continuă să investească în dezvoltarea unor instrumente creative bazate pe AI pentru comunitate, precum Smart Split și AI Outline, dar și în testarea unor funcții precum Gestionează Subiectele (Manage Topics), care le permit utilizatorilor să aleagă cât de mult conținut generat de AI doresc să vadă în experiența lor pe platformă.