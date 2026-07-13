Un miliardar spaniol investește 100 milioane EUR în business-ul DIGI, lansat la Oradea

Familia spaniolă Domínguez de la Maza, proprietara grupului Mayoral, companie prezentă inclusiv în România, va investi 100 milioane de euro în listarea DIGI Spania, devenind investitorul-ancoră al ofertei publice. În spatele acestei tranzacții se află unul dintre cele mai puternice businessuri de familie din Spania, care a construit o avere estimată la 1,3 miliarde de euro pornind din industria textilă. În ultimii ani, familia și-a extins masiv investițiile în companii listate. Potrivit Profit.ro, investiția îi va aduce o participație de aproximativ 6% din acțiunile DIGI Spania.

De la o fabrică de șosete la unul dintre cei mai influenți investitori din Spania

Povestea familiei începe în 1941, când Francisco Domínguez Toledo producea șosete și dresuri în localitatea Yunquera. Afacerea avea să evolueze în grupul Mayoral, unul dintre cei mai mari producători europeni de îmbrăcăminte pentru copii.

Astăzi, compania este condusă de Manuel Domínguez de la Maza, președinte și CEO al grupului. Mayoral a încheiat anul 2025 cu afaceri de aproximativ 352 milioane de euro și este prezent în aproape 100 de țări, inclusiv în România, unde operează magazine fizice și online.

Cum au transformat profiturile din textile într-un portofoliu de aproape 1,8 miliarde euro

În ultimii ani, familia nu s-a limitat la industria modei.

Prin vehiculele sale de investiții, în special Indumenta Pueri și Global Portfolio Investments, și-a construit unul dintre cele mai importante portofolii de investiții din Spania. Activele administrate au crescut de la aproximativ 700 milioane de euro la sfârșitul lui 2021 la aproape 1,8 miliarde de euro în 2026, potrivit datelor analizate de Profit.ro și publicațiilor financiare spaniole.

Portofoliul include participații importante în companii din industrii foarte diferite, de la farmaceutice și servicii financiare până la energie, industrie și telecomunicații.

De ce mizează acum pe DIGI

Investiția de 100 milioane de euro în oferta publică a DIGI Spania nu este prima incursiune a familiei în telecomunicații.

Potrivit Profit.ro, familia Domínguez de la Maza a investit anterior în MasMóvil, înainte ca operatorul să fie retras de la bursă, precum și în Parlem Telecom și compania de comunicații prin satelit Sateliot.

În cazul DIGI, investitorii văd potențialul de creștere al operatorului românesc pe piața spaniolă, unde compania și-a construit expansiunea printr-o strategie bazată pe tarife competitive și câștigarea accelerată de clienți. Prospectul de listare estimează pentru 2026 venituri cuprinse între 1,04 și 1,085 miliarde de euro, peste nivelul de 929,2 milioane de euro raportat în 2025.

Ce înseamnă un investitor-ancoră pentru o listare

Prezența unui investitor-ancoră este urmărită atent de piață deoarece transmite un semnal de încredere înaintea debutului bursier.

În cazul DIGI Spania, Global Portfolio Investments, compania de investiții a familiei Domínguez de la Maza, s-a angajat printr-un acord ferm să investească 100 milioane de euro în ofertă, înainte de deschiderea tranzacției către ceilalți investitori instituționali.

Listarea combină o majorare de capital de 150 milioane de euro destinată finanțării dezvoltării infrastructurii din Spania și o vânzare de acțiuni existente de către grupul DIGI.

