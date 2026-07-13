Finanțere de 1,8 miliarde dolari pentru un startup german de AI și drone militare

Startup-ul german Helsing, care dezvoltă tehnologii de inteligență artificială și drone pentru sectorul apărării, a anunțat, luni, că a atras o finanțare de 1,8 miliarde de dolari de la o serie de fonduri de investiții, compania fiind evaluată astfel de la 18 miliarde de dolari.

Runda de investiții de serie E a fost acordată de fonduri ca Dragoneer Investment Group, Lightspeed Venture Partners, Disruptive, Iconiq, Growth Equity at Goldman Sachs Alternatives, JPMorganChase, Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), General Catalyst, Plural și Stepstone.

Compania rămâne deținută în principal de investitori europeni, ceea ce evidențiază rădăcinile sale solide în Europa.

Fondată în anul 2021, firma de tehnologii militare a pornit la drum cu investiții de la miliardarul suedez Daniel Ek, fondator al aplicației de streaming Spotify.

Daniel Ek și Tom Enders, fost CEO al Airbus, dețin funcțiile de co-președinți ai Consiliului de Administrație al Helsing.

Helsing produce softuri de inteligență artificială care transformă orice platformă militară (avioane, drone, nave, senzori, radare) într-un sistem autonom și conectat. Unul dintre produsele sale principale este drona CA-1 Europa, prezentată sub forma unui avion de vînătoare fără echipaj la bord. De asemenea, firma produce un soft AI de coordonare a roiurilor de drone.