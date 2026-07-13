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București: Bolt introduce un automat fizic, la mall, pentru comenzi de curse ridesharing fără aplicație

București: Bolt introduce un automat fizic, la mall, pentru comenzi de curse ridesharing fără aplicație
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Vizitatorii centrului comercial AFI Cotroceni din București pot comanda, de luni, o cursă Bolt fără să instaleze aplicația companiei și fără să își creeze un cont, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe. Platforma de ride-hailing a instalat primul ecran self-service într-un mall din România, după ce un terminal similar a fost introdus anterior în Aeroportul Henri Coandă (Otopeni).

Terminalul, amplasat la intrarea Galaxy din AFI Cotroceni, permite rezervarea unei curse în câteva secunde. Utilizatorul introduce destinația, alege categoria dorită - Standard, Comfort sau XL -, completează numărul de telefon și plătește cu cardul.

După confirmarea comenzii, terminalul tipărește un bon, iar informațiile despre cursă sunt transmise prin SMS. Pasagerul primește datele mașinii și ale șoferului, timpul estimat până la sosire și indicațiile către punctul de preluare.

O alternativă pentru cei care nu folosesc aplicații

Potrivit Bolt, noul terminal este destinat inclusiv persoanelor care nu au aplicația instalată, nu vor să își creeze un cont sau nu au acces la date mobile în momentul în care solicită o cursă. Soluția este gândită și pentru vizitatorii internaționali aflați în tranzit.

„Prin introducerea ecranului self-service vrem să arătăm că mobilitatea ar trebui să fie accesibilă pentru toată lumea, indiferent dacă un pasager are un smartphone, date mobile sau chiar aplicația instalată. AFI Cotroceni este unul dintre cele mai vizitate locuri din oraș, așa că, după cumpărături, ne bucurăm să le oferim vizitatorilor săi o modalitate simplă și modernă de a ajunge acasă sau la următoarea destinație”, a declarat Vasile Juncanariu, General Manager Bolt Rides România.

După aeroport, urmează mallurile

Terminalul din AFI Cotroceni este primul instalat de Bolt într-un mall din România. Compania a introdus anterior un ecran self-service similar în Aeroportul Henri Coandă, extinzând astfel această modalitate de comandă a curselor și către alte zone cu trafic intens de persoane.

Bolt operează în peste 50 de țări și peste 850 de orașe și oferă servicii de transport la cerere, închirieri auto, precum și închirierea de trotinete și biciclete electrice.

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