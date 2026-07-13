Granturi de 75.000 EUR pentru startupuri deep tech conduse de femei. Două startupuri din România au câștigat ediția precedentă

Startupurile deep tech conduse de femei pot aplica la o nouă ediție a programului european Women TechEU, care oferă granturi nerambursabile de câte 75.000 EUR și un program de mentorat și dezvoltare pentru companiile selectate. România este eligibilă, iar două startupuri românești - QuickLegal și Recycllux - au câștigat finanțare în ediția precedentă, demonstrând că programul este accesibil și fondatoarelor din ecosistemul local.

Comisia Europeană a alocat 12 milioane EUR pentru ediția 2026–2028 a Women TechEU, urmând să finanțeze 160 de startupuri din domeniul deep tech. Pe lângă grantul de 75.000 EUR, companiile selectate vor beneficia de mentorat, sesiuni de dezvoltare, matchmaking cu investitori și acces la rețele europene de inovare, precum și de sprijin pentru pregătirea unor aplicații viitoare la programe precum EIC Accelerator.

România pornește cu un avantaj în noua ediție

Noua ediție aduce o modificare importantă pentru startupurile din România. Organizatorii au decis ca 40% din bugetul fiecărui apel să fie rezervat startupurilor din regiunile „Widening”, categorie din care face parte și România. Măsura urmărește să crească participarea companiilor din statele europene care au atras până acum mai puține finanțări pentru inovare.

Două startupuri din România au demonstrat deja că se poate

Women TechEU nu mai este doar o oportunitate teoretică pentru antreprenoarele din România.

În ediția precedentă, QuickLegal și Recycllux au fost selectate pentru finanțare în cadrul unuia dintre cele mai competitive apeluri ale programului.

QuickLegal a anunțat că a fost selectată dintre 1.107 aplicații, compania precizând că s-a clasat în top 3,6% al startupurilor evaluate și că este unul dintre cele doar două startupuri românești care au obținut această finanțare în ultimii doi ani.

Recycllux a confirmat, la rândul său, statutul de câștigător al Women TechEU Open Call 4.

Cine poate aplica

Programul se adresează startupurilor deep tech aflate la început de drum, înființate de cel puțin șase luni și de cel mult cinci ani.

Printre condițiile principale de eligibilitate se numără:

startupul să dezvolte tehnologii deep tech, precum inteligență artificială, robotică, biotehnologie, tehnologii climatice, energie, materiale avansate, spațiu, fotonică sau alte tehnologii strategice.

compania să fie înregistrată într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară asociată Horizon Europe;

compania să fie înregistrată într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară asociată Horizon Europe; să fie fondată sau cofondată de o femeie care ocupă și o funcție executivă (CEO, CTO sau echivalent);

fondatoarea să dețină cel puțin 25% din acțiunile companiei;

startupul să dezvolte tehnologii deep tech, precum inteligență artificială, robotică, biotehnologie, tehnologii climatice, energie, materiale avansate, spațiu, fotonică sau alte tehnologii strategice.

Aplicarea se face în două etape, iar verificarea eligibilității are loc în fiecare săptămână

Noua ediție Women TechEU introduce o procedură diferită față de rundele anterioare, menită să reducă timpul investit de startupurile care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

În prima etapă, companiile completează un formular de verificare a eligibilității (Eligibility Check). Evaluările au loc în fiecare săptămână, în fiecare marți, iar startupurile pot intra în proces în orice moment. Ultimul termen pentru această etapă este 13 iulie 2027.

După validarea eligibilității, startupurile sunt invitate să depună aplicația completă (Full Proposal). Pentru această etapă sunt programate patru termene de evaluare: 16 septembrie 2026, 14 ianuarie 2027, 13 mai 2027 și 12 august 2027.

Practic, un startup din România care află acum despre program nu trebuie să depună aplicația în câteva ore sau zile. Poate intra în procesul de verificare a eligibilității în oricare dintre rundele săptămânale, iar apoi își poate pregăti aplicația completă pentru unul dintre cele patru termene de evaluare stabilite de organizatori.

Ce primesc startupurile selectate

Pe lângă grantul nerambursabil de 75.000 EUR, startupurile selectate vor beneficia de:

mentorat individual;

sesiuni de training și dezvoltare;

matchmaking cu investitori și corporații;

acces la o comunitate europeană de fondatori și experți;

sprijin pentru pregătirea unor aplicații viitoare la programe europene de finanțare, inclusiv EIC Accelerator.

Potrivit Comisiei Europene, Women TechEU a sprijinit deja 344 de startupuri începând din 2021, iar companiile finanțate în primele cohorte au atras ulterior peste 53,8 milioane EUR în investiții private, ceea ce arată că programul funcționează și ca o rampă de lansare pentru atragerea de capital privat.

Startupurile interesate găsesc calendarul complet al apelurilor, condițiile de eligibilitate și documentația de aplicare pe site-ul oficial Women TechEU. Procesul poate fi început în orice moment prin etapa de verificare a eligibilității, fără a fi nevoie ca aplicanții să aștepte ultimul termen disponibil.

