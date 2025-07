Peste 2.300 elevi români, participanți la cursuri de Inteligență Artificială, deepfakes și siguranță online

Între ianuarie și iunie 2025, cu vârste între 8 și 14 ani, din 102 școli din comunități vulnerabile din toată țara, au participat la cursuri de competențe digitale, ca inteligența artificială, deepfake-uri și siguranță online, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Programul Digital Skills Academy, desfășurat de Accenture, cu sprijinul Teach for Romania și Roma Education Fund Romania, a inclus teme esențiale pentru dezvoltarea competențelor digitale, de la siguranța pe internet și elemente de programare în Scratch, la lucrul cu aplicații precum Word, PowerPoint și e-mail.

Ca noutate, au fost introduse module dedicate Inteligenței Artificiale Generative, deepfake-urilor și dezinformării online, care i-au ajutat pe copii să înțeleagă mai bine cum funcționează tehnologia și cum pot recunoaște riscurile din mediul digital, spune compania Accenture.

Aceasta a donat 156 de laptopuri pentru a susține procesul de învățare în școlile participante. În plus, copiii angajaților, așa-numiții „MiniMe”, s-au alăturat voluntarilor în susținerea lecțiilor.

În cadrul Olimpiadei Digital Skills Academy, copiii au dezvoltat peste 100 de proiecte sub tema „Idei de bine pentru comunitatea mea”. Proiectele premiate vor fi prezentate autorităților locale sau directorilor de școală și pot fi transformate în inițiative reale, cu sprijinul Accenture și al ONG-urilor partenere. Pentru participarea la program, toți elevii au fost recompensați cu diplome, ghiozdane și insigne, iar câștigătorii Olimpiadei au primit trofee și medalii.

„În școlile vulnerabile, competențele digitale sunt o necesitate și acest lucru ne-a fost demonstrat încă de acum 5 ani, când am început parteneriatul cu Accenture România. Prin intermediul proiectului Digital Skills Academy, elevii din comunitățile Teach for Romania au avut oportunitatea să învețe de la specialiști cum să fie în siguranță online, cum să recunoască știrile false sau tentative de fraudă, dar și cum să folosească tehnologia cu sens și încredere. Pentru că educația digitală de calitate poate schimba destine,” a declarat Mara Niculescu, Communication and Advocacy Director, Teach for Romania.