Patroni HoReCa, avertisment privind majorarea TVA: Orice creștere, chiar și de 1%, va închide multe afaceri mici și mijlocii

Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR) avertizează, luni, că o eventuală majorare a TVA-ului în sectorul HoReCa, chiar și cu doar 1%, ar putea determina închiderea unui număr semnificativ de afaceri mici și mijlocii și ar pune o presiune suplimentară asupra celor care vor reuși să își continue activitatea.

Avertismentul FPIOR vine în contextul discuțiilor privind o posibilă creștere a TVA pentru HoReCa de la 9 la 15%. Majorarea TVA „va îngreuna activitatea tuturor celor care vor rămâne în picioare, fiind nevoiți să elimine investițiile pentru dezvoltare, să reducă din cheltuielile cu personalul și, în cel mai rău caz, să crească prețul final”, spun patronatele din industria ospitalității.

„Dacă se dovedește că acestea vor fi taxele, 30% din industria HoReCa va dispărea. Consider totuși că nu se va ajunge aici, ci se va apela la o soluție de echilibru, căci nu cred ca este cineva atât de deconectat de la realitatea pieței. În această industrie este important sa sprijinim autenticitatea nu volumul dacă nu ne dorim o industrie de “fast-food” când suntem în plină dezvoltare și consolidare a unei industrii mature de ospitalitate. Cu siguranță niciun antreprenor mic nu va rezista la așa ceva”, spune Valentin Șoneriu președinte Federației Patronatelor din Industria Ospitalității, director deneral al CarmOlimp.

Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România a derulat un studiu care arată care au fost efectele majorării TVA-ului în alte state. De exemplu, în Grecia, în anul 2011, a crescut TVA-ul de la 13% la 23% în domeniul ospitalității, rezultând prețuri finale mai mari cu 4,7%, o creștere a evaziunii fiscale de 38%, scăderea vânzărilor și migrarea afacerilor mici către un sistem de cash-only, conform studiului Fiscalitatea în ospitalitate 2025.

În Spania, în 2012, o creștere de doar 2% a avut ca efect pierderea a 55.000 de locuri de muncă din ospitalitate (scădere de 3,3%), volumul vânzărilor în ospitalitate a scăzut accelerat cu 6,2%, în primele 4 luni, iar munca la negru a crescut cu 12%.

La polul opus, în toate cazurile analizate, scăderile TVA au generat mai multe locuri de muncă, o putere de cumpărare mai mare și încasări peste așteptări la bugetul de stat, spune FPIOR.

„În acest studiu am analizat impactul unor creșteri, și a unor scăderi de TVA ale țărilor europene cu o industrie dezvoltată a ospitalității. Am ales cazuri de peste 10 ani pentru că efectele acestor schimbări s-au sedimentat și putem analiza rapoarte oficiale cu grad de încredere ridicat. Scăderile de TVA generează cel mai frecvent impact pozitiv asupra: creșterii locurilor de muncă în industria ospitalității, a salariilor medii, a deschiderii de afaceri in domeniu, a competitivității regionale, a combaterii evaziunii prin transparentizare, a profiturilor industriei. Creșterile de TVA generează impact negativ pe toți acești indicatori menționați anterior.

Cel mai interesant este că țintele de colectare sporită de TVA au fost cel mai adesea ratate prin creșteri, în timp ce efortul bugetar a fost mult mai mic decât cel anticipat în cazul scăderilor de cotă de TVA pentru că a crescut volumul afacerilor și implicit TVA la buget. Nu în ultimul rând, politicile publice iau în calcul faptul că acest sector angajează un număr semnificativ de resurse umane, este "labour intensive", motiv pentru care un procent semnificativ al populației va simți impactul variației taxării sectoriale. O lecție relevantă învățata urmărind practica europeană este că digitalizarea raportării și a practicilor fiscale, prin efectele lor de transparentizare contribuie mai eficient la creșterea colectării de taxe față de creșterea acestora”, spune Lorin Drăgan, lect. univ. dr. FEAA Iași și președinte executiv HOTRECC Iași.

Scenariul privind majorarea TVA îngrijorează reprezentanții din industria ospitalității, deși, spun ei, la întâlnirea cu președintele Nicușor Dan au fost asigurați ca taxa pe valoarea adăugată nu va crește.

„Adeverirea acestor zvonuri ar fi o lovitură devastatoare pentru sectorul turismului, un sector care este oricum subfinanțat și foarte afectat de faptul că nu este promovat”, spune FPIOR.

Redăm opiniile reprezentanților HoReCa:

„Este important în aceste momente să conștientizăm situația critică în care se află toată industria HoReCa în prezent, într-o Românie post-pandemică în care patronii restaurantelor au făcut tot ce le-a stat în putință să asigure supraviețuirea business-urilor pe care cu greu au reușit să le construiască, după toate sacrificiile și investițiile făcute, după toate oscilațiile și fluctuațiile economice și politice din ultima perioadă nu numai că s-au descurcat nemaipomenit, ci au excelat fiind în prezent cu mult peste nivelul țării, rezultate care sunt vizibile cu ochiul liber. Dacă această măsura de creștere a TVA-ului în HoReCa, în turism, va fi totuși aprobată, vom asista cu neputință în următoarele luni la falimente, la prăbușirea turismului deja foarte șubred. Mecanismele statului și deciziile adoptate vor duce practic la întoarcerea în zona de negru, indirect va fi încurajată concurența neloială, evaziunea fiscală, deci vom încasa mai puțini bani și nu mai mulți”, spune Alex Costea, președinte HOTRECC Iași.

„Am reunit 30 de patronate din România la Botoșani, la conferința națională din ospitalitate, pentru a dezbate subiecte de o importanță crucială, printre care un subiect anume cu care încercăm din nou să tragem un semnal de alarmă asupra liderilor partidelor politice: îngrijorarea noastră legată de măsurile anunțate printre care se numără, după cum a observat atât mass-media cât și opinia publică, eliminarea tichetelor de vacanță și eventuala majorare a TVA-ului”, afirmă Călin Cozma, președinte executiv FPIOR.

Majorarea TVA va determina o lovitură devastatoare asupra sectorului nostru. Nu reușim să înțelegem motivul pentru care liderii politici nu înțeleg să susțină și să folosească industria turismului ca imagine pozitivă a României, cu care să ne prezentăm și să ne promovăm în lume. Este atât de bine cunoscut faptul că turismul reprezintă un ambasador asupra imaginii României. Nu poți să vorbești despre România fără a te raporta în primul rând la cultura, istoria, destinațiile fantastice și unice, gastronomia și tradițiile noastre care ne fac speciali.

Din păcate, însă, România nu reușește să atragă mai mult de 2,5 milioane turiști străini pe an și își pierde acum, covârșitor, și turiștii români, prin eliminarea tichetelor de vacanță. Așadar vom avea o dublă lovitură, cu impact devastator asupra industriei, declară Corina Martin, secretar general FPIOR și președinte RESTO Constanța.

Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România reunește peste 1.000 de companii și reprezintă 24 de județe ale țării, plus municipiul București, 29 de patronate și peste 26.000 de angajați.

---

